Giù la testa/ Su Rai 3 il film di Sergio Leone con Maria Monti (oggi, 22 agosto)

Giù la testa va in onda oggi, 22 agosto 2020, su Rai 3 con inizio alle ore 20,30. Si tratta di una pellicola del 1971 prodotta da Euro International Film considerata la seconda pellicola di una trilogia definita ‘del tempo’. Forse avrete già capito che si tratta del trittico che Sergio Leone confezionò dopo quella del dollaro e, successivo a ‘C’era una volta il West‘ e precedente a ‘C’era una volta in America’, ‘è uno dei film del filone Western nel quale Sergio Leone non solo punta alla storia, alla trama, ai personaggi, ovviamente alle musiche del compianto Ennio Morricone, da poco scomparso, ma ad una sorta di esposizione temporale, quasi un documentario, di quell’America poco raccontata, quella dei personaggi minori, sul confine con la fine dell’epopea delle frontiere e l’inizio di una modernità che a molti personaggi stava stretti.

Quindi l’America ancora dei cowboy ma con la Guerra Civile in pieno corso, con il treno che sempre più attraversa le praterie, il vapore che è anche simbolo dell’industria nascente, un paese che cambiava forse troppo in fretta per molti dei suoi attori protagonisti.

Il cast è ovviamente d’eccezione ed attorno al principale degli attori, Rod Steiger, incontriamo personaggi più o meno noti ma tutti nel pieno dello spirito cinematografico di Sergio Leone. Quindi il grande James Coburn, che pochi anni dopo avrebbe incontrato di nuovo il cinema italiano con la pellicola ‘Una ragione per vivere e una per morire’, diretto da Tonino Valerii, interpretato al fianco di Bud Spencer, Romolo Valli, un grande attore italiano che nessuno potrà mai dimenticare in film come ‘Boccaccio ’70’ di Luchino Visconti, ‘Scacco alla regina’ di Pasquale Festa Campanile, ‘Er più – Storia d’amore e di coltello’ al fianco di Adriano Celentano, e molti altri successi nel cinema impegnato come nella commedia all’italiana. Se in ‘C’era una volta il West’ fu Claudia Cardinale la bellezza italiana diretta da Leone, in ‘Giù la testa’ incontriamo la non meno importante, per quel cinema, Maria Monti, ‘Novecento’ di Bernardo Bertolucci e ‘Oh! Serafina’ di Lattuada forse furono le pellicole che la resero per diversi anni stella del cinema nazionale di Cinecittà.

Giù la testa, la trama del film

Ecco la trama di Giù la testa. Juan Miranda è un peone messicano a capo di una masnada di banditi nei quali è compreso il vecchio padre e altri sgherri da poco, non una vera gang di pistoleri incalliti. Eppure stanno viaggiando su una diligenza da poco assaltata per recarsi da una parte all’altra della frontiera, nelle vicinanze di un’immaginario Mesa Verde, villaggio inesistente che potrebbe essere California come Arizona o Texas, New Mexico. Durante questo viaggio, prima di dividere il bottino, Juan Miranda e la sua gang incontrano un personaggio bizzarro ma utile ai loro scopi, un irlandese, John Mallory, militante dell’IRA ed esperto in bombe e esplosivi vari. Potrebbe fare davvero al loro scopo, elemento ideale per progettare future rapine, ma in questa fase della storia troppe vicende si intrecciano per evitare l’anonimato e tutti loro saranno involontariamente protagonisti di vicende molto più elevate delle loro finalità. Assieme incontreranno la storia al grido di ‘Giù la testa’, l’esplosivo esplode!

