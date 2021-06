Giubbe rosse/ Su Rete 4 il film con Gary Cooper (oggi, 1 giugno)

Oggi, martedì 1° giugno, alle 16.15 su Rete 4 va in onda il film “Giubbe Rosse” del 1940, ambientato in Canada, durante la Ribellione del Nord-Ovest capitanata da Louis Riel. Il film è tratto dal romanzo “The Royal Canadian Mounted Police”, scritto da Robert Collier Fetherstonhaugh. La sceneggiatura è stata curata da Jesse Lasky Jr., Alan Le May e C. Gardner Sullivan, con produzione e distribuzione in Italia da parte della Paramount Pictures, il montaggio di Anne Bauchens e i costumi di Joe De Young e Natalie Visart. La regia è stata affidata a Cecil B. DeMille, uno dei membri fondatori dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che nel 1929 ha creato il Premio Oscar. Il regista ha vinto un Oscar per il miglior film nel 1953 grazie a “Il più grande spettacolo del mondo”, sfiorando anche quello come miglior regista e vincendo un Golden Globe per lo stesso lavoro. Il ruolo da protagonista in “Giubbe rosse” è stato assegnato a Gary Cooper, vincitore di ben tre Premi Oscar grazie a “Il sergente York”, “Mezzogiorno di fuoco” e un Oscar onorario. Viene affiancato dalla britannica Madeleine Carroll, apprezzata per “L’oro della Cina” e “Il prigioniero di Zenda”. Il parterre viene completato da George Bancroft, Paulette Goddard, Preston Foster, Lynne Overman e Robert Preston.

Giubbe Rosse, la trama del film

Il Texas Ranger Dusty Rivers (Gary Cooper) viene inviato in Canada durante il 1880 alla ricerca del fuorilegge Jacques Corbeau (George Bancroft), arrivando nel bel mezzo della Riel Rebellion (1885). Dusty incontra l’infermiera April Logan (Madeleine Carroll) e ne è attratto, causando rivalità con un altro corteggiatore, il sergente canadese Jim Brett (Preston Foster). Il fratello di April, Ronnie Logan (Robert Preston), è follemente innamorato della figlia di Corbeau, Louvette (Paulette Goddard), sentimenti che sono pienamente ricambiati, nonostante siano su fronti opposti. Louvette scopre che i ribelli hanno in programma di attaccare un posto di vedetta presidiato da Ronnie e poi tendere un’imboscata a una colonna di polizia a cavallo che sta cercando di impadronirsi di un magazzino abbandonato di munizioni che sarebbero preziose per i ribelli. Per tenere Ronnie al sicuro dall’imboscata, Louvette lo convince a lasciare la sua postazione…

