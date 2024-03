Giubbotto può prevenire malattie cardiache/ Rileva cambiamenti elettrici associati a patologie ereditarie

Uno speciale giubbotto per immagini elettrocardiografiche potrebbe aiutare a prevenire le malattie cardiache. ECGI, questo il suo nome tecnico, infatti, è capace di rilevare i cambiamenti elettrici associati a una patologia ereditaria del muscolo cardiaco, andando oltre ai sistemi standard che nelle fasi iniziali non rilevano alcun segno del problema. La scoperta, come riportato da Agi, arriva da un team guidato dalla ricercatrice Gaby Captur, dell’UCL, il cui studio è stato pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology.

I primi esperimenti sono stati messi a punto su pazienti affetti da cardiomiopatia ipertrofica, ovvero una condizione per cui la parete muscolare del cuore diventa più spessa e si irrigidisce, compromettendo le capacità dell’organo. In principio spesso non si manifesta alcun sintomo, ma col passare del tempo si arriva all’insufficienza cardiaca. Le morti improvvise tra i giovani a causa di questo problema sono purtroppo numerose. È per questo motivo che gli esperti stanno cercando un metodo per prevenire l’insorgenza del fenomeno e intervenire prima che sia troppo tardi.

Giubbotto può prevenire malattie cardiache: la svolta che può salvare vite

I ricercatori dell’UCL sono molto soddisfatti dei primi risultati raggiunti da ECGI, il giubbotto per immagini elettrocardiografiche che può prevenire le malattie cardiache. Lo studio ha coinvolto 174 pazienti con cardiomiopatia ipertrofica e 37 volontari sani. Lo strumento ha individuato anomalie elettriche in 1 individuo su 4 con una mutazione genetica che sfuggiva ai tradizionali metodi di screening. Gli esperimenti verranno ripetuti su un campione più ampio e la popolazione verrà monitorata nel tempo per comprendere come questi cambiamenti elettrici precoci influenzino il rischio di ritmi cardiaci pericolosi per la vita in seguito.

“Questo risultato è importante perché significa che possiamo potenzialmente agire prima, fornendo nuovi trattamenti per rallentare la malattia e indirizzando rapidamente gli individui a sperimentazioni cliniche che hanno il potenziale di fermare completamente la malattia”, ha spiegato il professor George Joy. “Le persone che hanno mutazioni genetiche che causano la cardiomiopatia ipertrofica vengono monitorate regolarmente e ricevono consigli sull’esercizio fisico. In alcuni casi, si tratta di ridurre o interrompere l’esercizio fisico intenso”, ha aggiunto l’autrice Gaby Captur.











