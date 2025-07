Santa Messa di benvenuto per il Giubileo dei Giovani 2025: mons. Fisichella celebra in Piazza San Pietro, diretta tv e video streaming. L'abbraccio del Papa

IL BENVENUTO PER IL GIUBILEO DEI GIOVANI 2025: FISICHELLA CELEBRA LA SANTA MESSA

Hanno letteralmente invaso Roma nelle ultime 24 ore ma ufficialmente è questa sera alle ore 19 che scatterà il Giubileo dei Giovani 2025: la Santa Messa officiata da mons. Rino Fisichella aprirà l’accoglienza di tutti i pellegrini giunti ad uno degli eventi più attesi di questo Giubileo dedicato alla Speranza. 25 anni dopo lo storico incontro di San Giovanni Paolo II con i giovani a Tor Vergata, il Giubileo dei Giovani che si apre oggi avrà come momento culmine nel weekend proprio la Veglia di Preghiera e la Santa Messa di conclusione, nei medesimi luoghi.

Il programma previsto per la giornata di oggi è comunque già molto fitto, con l’incontro e le testimonianze previste in Piazza San Pietro dalle ore 17, il tutto in vista della Santa Messa di benvenuto delle ore 19 che il responsabile del Giubileo – nonché Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione – Mons. Fisichella celebrerà in diretta video tv e live streaming sulle pagine ufficiali di Vatican News.

L’appello del Papa, come ha spiegato a “Famiglia Cristiana” il responsabile della CEI per la pastorale giovanile, don Riccardo Pincerato, è per una speranza vera di pace: l’incontro con ragazzi che desiderano cambiare il mondo e sperare per il meglio arriva nel momento di massima tensione mondiale per guerre e violenze ormai all’ordine del giorno. In 50mila in questi giorni a Roma testimoniano proprio quel pellegrinaggio di speranza a cui il Santo Padre “risponderà” con il richiamo alla fraternità umana e alla sequela di Cristo come uniche “armi” con cui fronteggiare il nostro presente.

IL PROGRAMMA VERSO TOR VERGATA E L’ABBRACCIO DI PAPA LEONE XIV

In ogni luogo, in ogni momento, la pace deve essere annunciata e testimoniata: così Papa Leone XIV stamattina nel saluto giunto al termine della Santa Messa (celebrata dal cardinale Tagle) con il mondo della comunicazione e gli “influencer” cattolici. L’abbraccio donato dal Pontefice si “ripeterà” anche questa sera con un saluto al termine della Santa Messa in Piazza San Pietro per il benvenuto e l’accoglienza iniziale alla settimana intensa del Giubileo dei Giovani 2025.

«Siete agenti di comunione», dentro ad un mondo sempre più dilaniato dalla guerra: così ancora Papa Leone nel sottolineare davanti ai ragazzi la bellezza e la verità come “chiavi” importanti per sfidare (e vincere) la logica di frivolezza e menzogna che gravitano nel loro e nel nostro mondo, «ricco di fake news e individualismo».

Nelle giornate di domani e giovedì 30-31 luglio sono stati organizzati diversi momenti in giro per la città di Roma, con dialoghi e testimonianze arricchite da spettacoli culturali e artistici, il tutto all’insegna della speranza e della fede di Dio incarnata nella compagnia giovanile della Chiesa. Venerdì 1 agosto sarà poi celebrata la giornata penitenziale al Circo Massimo con la possibilità tra le 10.30 e le 18 di ricevere il Sacramento della Riconciliazione, prima della grande veglia di preghiera prevista sabato 2 agosto con Papa Leone XIV tra le 20.30 e le 21.30 a Tor Vergata, la stessa location della Santa Messa che verrà celebrata il mattino seguente alle ore 9.