Giucas Casella al Grande Fratello Vip/ Dopo l’infortunio all’Isola dei Famosi cerca il riscatto

Giucas Casella torna nei reality con il Grande Fratello Vip

Giucas Casella sarà uno dei prossimi partecipanti del Grande Fratello Vip 2021, al via lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Durante la sua video intervista di presentazione, il famoso illusionista ha dichiarato che la sua massima aspirazione è la serenità per lui e la sua famiglia. Il suo motto? “L’acqua mi bagna e il vento mi asciuga”. Il suo tallone d’Achille è il figlio James. Non è la prima volta che Casella partecipa a un reality show.

Nel 2004 ha partecipato a “Il Ristorante” condotto da Antonella Clerici, classificandosi al quarto posto. Nel 2008 è stato uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi, che fu costretto ad abbandonare subito per problemi di salute. Nel 2018 è sbarcato nuovamente sull’Isola ma anche in questa occasione è stato costretto ad abbandonare il programma prima del previsto a causa di un trauma ad una costola.

Giucas Casella: la storia d’amore con Valeria Perilli

La partecipazione di Giucas Casella al Grande Fratello Vip ha suscitato tanto stupore visto le sue precedenti esperienze non proprio positive. Si spera che possa andare in nomination solo come recita il suo famoso proclama, quando lo dico io. L’illusionista è felice di partecipare anche grazie alla presenza della sua vecchia amica Francesca Cipriani. Giucas Casella è considerato uno dei più grandi illusionisti italiani, grazie alla sue innumerevoli performance, come le ipnosi, gli esperimenti di fachirismo.

Memorabile il suo esperimento circa il camminare sui carboni ardenti. Ha esordito in tv nel 1978 con “Domenica in” presentata da Pippo Baudo. Successivamente ha partecipato a “Fantastico”, “Odiens”, “Quelli che il Calcio”, “Pomeriggio 5”, “Domenica Live”. Come illusionista è noto anche in altri Paesi europei come Grecia, Spagna, Germania. Dal 1981 è legato a Valeria Perilli, un’annunciatrice, attrice e doppiatrice. Per molto tempo i due hanno tenuto “nascosta” al pubblico la loro storia, tanto da uscire allo scoperto solo nel 2018.

