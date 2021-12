Giucas Casella: “Alfonso Signorini è sordo”/ Rivelazione nella notte al Gf vip e…

Giucas Casella è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello vip 2021 dentro e fuori la casa. Dopo la puntata con Alfonso Signorini, Giucas Casella ha cenato con tutti gli altri inquilini della casa per poi ritagliarsi il suo solito spazio in giardino per fumare. Terminata la sigaretta, Casella si è intrattenuto in veranda con alcuni concorrenti tra cui i nuovi arrivati Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Soleil Sorge ha cominciato a ripercorrere alcuni episodi della puntata e, in un clima di festa, Giucas si è lasciato andare ad una rivelazione su Alfonso Signorini.

Soleil gli ha così fatto notare di non aver capito alcune parole dette da Signorini, ma Giucas ha corretto l’influencer svelando un particolare riguardante il conduttore del Grande Fratello Vip 2021. “Alfono è sordo, lo sapevate?”, ha chiesto Giucas ai suoi coinquilini che gli hanno risposto con una risata. Cliccate qui per vedere il video.

Giucas Casella e la rivelazione su Alfonso Signorini

I siparietti tra Giucas Casella e Alfonso Signorini sono tra i momenti più divertenti delle puntate del Grande Fratello Vip 2021 che il pubblico apprezza in modo particolare. Giucas, amico da anni di Signorini, si è così lasciato andare ad una confidenza sul direttore di Chi. Tuttavia, lo stesso Signorini aveva parlato della propria sordità sulle pagine del settimanale Chi lo scorso anno quando, durante il Grande Fratello Vip 5, rispose ad una lettrice che gli aveva chiesto un commento sul suo iniziale silenzio su alcune frasi dette da Mario Balotelli su Dayane Mello come ricorda Il Fatto Quotidiano.

“Prima della diretta di lunedì sera sono andato a registrare le chioccioline Amplifon che porto alle orecchie. Così sono certo che certi incidenti non capiteranno più. Sì, perché tra i tanti difetti che ho, sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici. Ma questo i soliti leoni e leonesse da tastiera lo ignorano. E se pensano che debba scusarmi per il mio handicap si sbagliano di grosso”, aveva scritto sulle pagine di Chi.







