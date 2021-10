Giucas Casella/ “Alfonso Signorini, mi fai avere la forfora?” E poi urla a Francesca…

Lo scherzo del Grande Fratello Vip 2021 ha mandato in confusione Giucas Casella, che ha fatto confusione in diretta tv parlando del “cappotto gate”. «Ti voglio dire questo. Per favore, mi fai avere la forfora? Un pochetto di forfora?», ha chiesto ad Alfonso Signorini. «La forfora? Non ho capito niente, scusate. Ma vuoi la forfora o il fosforo?», ha replicato stupito il conduttore del reality tra le risate di Francesca Cipriani che aveva suggerito bene la parola al coinquilino, che però ha fatto comunque confusione tra le due parole. «Stai zitta, rovini tutto: mi fai dire forfora al posto di fosforo», ha urlato Giucas Casella contro la prosperosa showgirl.

Giucas Casella/ "Cappotto-gate", scherzo in diretta e lui sbrocca: "non ci credo!"

Giucas Casella e la confusione “Dimentico facilmente”

«Voglio il fosforo perché dimentico le cose facilmente», ha spiegato Giucas Casella. «Non arriva mai questo fosforo», si è poi lamentato. Allora Alfonso Signorini gli ha assicurato che gli avrebbe fornito quanto richiesto. «Non lo so, è lei che mi distrae», ha detto poi Giucas Casella rivolgendosi a Katia Ricciarelli. Quando poi il conduttore gli ha detto che si sarebbe occupato lui del “cappotto gate”, lui ha rischiato di cadere dal divano su cui è salito per esultare. Quel che non sa però è che è tutto uno scherzo del Grande Fratello Vip 2021.

