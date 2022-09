Giucas Casella “arrabbiatissimo” con Attilio Romita/ “Emozione tornare nella casa GF”

Tra gli ospiti più attesi di ‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5 c’è senza dubbio Giucas Casella, reduce da un durissimo scontro con Attilio Romita all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ai microfoni di Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang, Giucas Casella commenta il confronto con il giornalista e mezzobusto del Tg1. Nella puntata di ieri, 26 settembre, del Grande Fratello Vip Attilio Romita aveva parlato di un episodio avvenuto nell’edizione precedente del reality: “Giucas Casella che nella scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d’ora… Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due ragazze mentre tentava di acchiappare un po’ di pelle”.

GIUCAS CASELLA CONFRONTO CON ATTILIO ROMITA AL GRANDE FRATELLO VIP/ "Incazzato nero"

Giucas Casella non ci è stato e a sentirsi definire ‘vecchio bavoso’ si è “arrabbiatissimo”, come ha spiegato a ‘Trends & Celebrities’. “Non mi potevo avvicinare ad Attilio Romita”, spiega, e “volevo andare via direttamente”, ma alla fine ha ammesso di essersi calmato. L’iniziale esplosione di rabbia, però, non è sfuggita a nessuno.

Carol Torr e Valeria Perilli: ex e compagna Giucas Casella/ "Matrimonio? Arrivato..."

Giucas Casella contro Attilio Romita: “arrabbiatissimo, ma ero emozionato”

Giucas Casella a ‘Trends & Celebrities’ su RTL 102.5 non ha parlato soltanto del furioso scontro con Attilio Romita. Ha confessato che ritornare nella casa del Grande Fratello VIP è “sicuramente stata una grande emozione” ma “rimanere sinceramente no”. Infatti, spiega di aver “già dato sei mesi”, riferendosi alla sua partecipazione all’edizione dell’anno scorso, il cui si è reso protagonista dell’episodio che l’ha portato a scontrarsi con Romita.

“Dopo 6 mesi, ero il cocco di tutti – ha detto Giucas Casella nella puntata del GF di ieri, rispendendo ad Attilio Romita le sue accuse – Erano le mie nipotine, mi chiamavano nonno. Erano Lulù e Delia. Tu ti tocchi il pacchetto e ti sei spogliato. Mica toccavo le zinne o il c**etto come hai fatto tu. Io non mi sono mai permesso di fare questo”. Per cercare di placare lo scambio a dir poco infuocato, Signorini ha deciso di rimandare in onda il momento “incriminato”, ma si è reso conto che dall’inquadratura si intuisse che Giucas Casella avesse davvero sfiorato le due ragazze sotto la doccia. “Sono stravolto” è stato l’ironico commento di Signorini.

GF Vip, Attilio Romita asfalta Giucas Casella "vecchio bavoso"/ "Una cosa viscida..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA