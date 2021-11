Giucas Casella/ Asciuga le lacrime di Francesca: “Ti voglio tanto bene”

Giucas Casella: compleanno e regali per l’illusionista

Grande festa per Giucas Casella che oggi, 15 novembre, compie 72 anni. Come ormai tradizione i compleanni dei vip non possono inosservati nella casa del Grande Fratello Vip. In assenza del festeggiato, chiamato in Confessionale pochi minuti prima di mezzanotte, i vip hanno approfittato per decorare la Casa con festoni e decorazioni. Ma non è tutto. Il Grande Fratello, insieme a tutti i VIP, ha deciso di regalargli un cappotto speciale, con una dedica alle sue spalle: “Questo cappotto non sarà termico, ma ti scalderà il cuore”. L’illusionista è apparso molto felice e commosso per l’affetto ricevuto nel giorno del suo compleanno. Sulla torta, però, c’erano solo 52 candelini, come gli anni che dichiara sempre Casella. Immancabile un pensiero al figlio James e al nipotino Giacomo: “James, il mio cuore è sempre con te”, ha detto Giucas.

Giucas Casella: l’abbraccio con Francesca Cipriani

Durante la serata Giucas Casella ha deciso di cimentarsi in uno dei suoi numeri. L’illusionista, dopo aver consegnato un fogliettino bianco, ha invitato i concorrenti a scrivere il nome di una città italiana e due lettere a scelta. Il mago ha stupito indovinando non solo alcune città ma anche chi aveva scritto il biglietto. La festa è andata avanti a ritmo di musico e con l’arrivo di un “aereo” speciale. In questi due mesi non è mai arrivato un messaggio volante per Giucas e così Alex e Davide si sono travestiti da aereo con uno striscione con scritto: “Hai ipnotizzato il nostro cuore”. Nel corso della serata non è mancato un momento speciale con la sua amica Francesca Cipriani: sulle note di “I migliori anni” di Renato Zero i due amici hanno ballato teneramente abbracciati. “Ti voglio tanto bene”, ha detto la showgirl, facendo fatica a a trattenere le lacrime. Clicca qui per vedere il video

