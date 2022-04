Giucas Casella asfalta Carmen Di Pietro: “Insopportabile”/ “All’Isola dei famosi…”

Giucas Casella è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 2021. Prima di trascorrere sei mesi nella casa più famosa d’Italia, Giucas Casella aveva anche partecipato all’Isola dei Famosi. Da ex naufrago, l’illusionista ha così commentato l’attuale cast del reality show condotto da Ilary Blasi non risparmiando critiche a Carmen Di Pietro. Quest’ultima sta partecipando in coppia con il figlio Alessandro e, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, ha svelato le sue priorità: “il cibo e l’amore per i figli”. “Prima il cibo e poi i figli?”, ha chiesto Guendalina Tavassi ricevendo una risposta affermativa.

Proprio il cibo è ciò che manca di più a Carmen la quale, nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, dopo aver perso la prova ricompensa, non ha trattenuto le lacrime. Le continue lamentele sul cibo hanno così spinto Giucas Casella ad esprimere la propria opinione su Carmen.

Giucas Casella boccia Carmen Di Pietro e promuove Alessandro Iannoni

Come naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, Giucas Casella boccia Carmen Di Pietro. “Le sue lamentele sono insopportabili, non ne può più! Sta offrendo una replica della sua prima partecipazione a L’Isola, quando parlava solo di cibo… Hai la possibilità di vivere un’esperienza come questa e ci sputi sopra? Cosa t’interessa delle tagliatelle? Hai tutta la vita per mangiarle, adesso divorati L’Isola…”, ha spiegato Casella in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000.

Contrariamente, invece, promuove il figlio della Di Pietro, Alessandro Iannoni: “Alessandro è una rivelazione. sta aiutando la madre a fare bella figura. Si dà da fare, è equilibrato e anche forte“, ha detto Casella.

