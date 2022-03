Giucas Casella attacca Antonio Medugno/ “E’ un bravo ragazzo ma…”

Giucas Casella è preveggente anche sulle eliminazioni al Grande Fratello Vip. Il mago ha infatti rivelato che il prossimo concorrente ad uscire dalla casa sarà Antonio Medugno. Parlando con Davide Silvestri, Giucas ha chiesto: “Io, ormai, nomino chi mi ha nominato. Pure tu fai così?”. L’attore allora gli ha spiegato: “L’unica che mi ha nominato ultimamente è Soleil. Dovrei restituirgliene una. Poi, non mi ha nominato più nessuno. A parte Antonio, ma l’ho già nominato”. A quel punto, Giucas ha sentenziato che secondo lui sarà proprio Medugno ad avere la peggio: “Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”. Davide Silvestri però non è convinto anche perché sottolinea a Giucas come Medugno sia sempre stato salvato dal pubblico: “L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash”.

Giucas Casella però non è d’accordo con il suo pensiero: “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato”. Giucas Casella è convinto che la breve permanenza nella casa di Antonio Medugno possa essere un fattore penalizzante. Il mago è convinto che non arriverà in finale ma che anzi sarà eliminato nella puntata di questa sera.

Altro personaggio chiave di questo Grande Fratello Vip è poi Giucas Casella, illusionista e sensitivo noto da sempre nello scenario dello spettacolo italiano che, con le sue settantadue primavere, in questi mesi di reclusione all’interno della Casa, ha spesso regalato al pubblico esilaranti siparietti. Autodefinitosi “gran figlio di paragnosta”, Giucas ha allacciato rapporti significativi con tutti i suoi coinquilini e questo gli ha consentito di entrare nella rosa dei preferiti per svariate puntate. Prima simpaticamente maltrattato dell’esplosiva Francesca Cipriani, poi vittima degli scherzi del conduttore Signorini al quale chiedeva di essere aggiornato in merito al cappotto termico della sua casa per le vacanze, nel frattempo coinvolto da un amore platonico con la soprano Katia Ricciarelli e mosso da un sentimento viscerale per la cagnolina Nina, oggetto di una delle sorprese a lui destinate, infatti, Giucas Casella ha spesso avuto il compito, suo malgrado, di stemperare la tensione in alcuni dei momenti cruciali all’interno della Casa. Una Casa che, inoltre, ha compiuto un inaspettato miracolo: proprio sotto gli occhi del pubblico e delle tante telecamere, infatti, l’illusionista, dopo ben quarant’anni di relazione e qualche liaison clandestina appena sussurrata, ha infatti rivolto una commovente, seppur esilarante anche questa, proposta di matrimonio alla compagna di vita Valeria la quale ha risposto con un cinguettato ed emozionato “sì”. La sua simpatia e la sua genuinità hanno fatto impazzire, come già detto, tutti i componenti della Casa, fatta eccezione per la soubrette Nathaly Caldonazzo che, contrariata per la nomination ricevuta, ha additato Giucas accusandolo di essere falso e ipocrita.

L’episodio non è certo passato inosservato agli occhi del pubblico che, per la prima volta, ha dovuto fare i conti con un Giucas Casella davvero adirato e pronto a scagliarsi contro la coinquilina che, seppur comprensibilmente basita di fronte all’esagerata reazione, nella puntata successiva, ha dichiarato di aver ritrovato con lui una nuova armonia. Armonia, serenità e divertimento ritrovati anche grazie all’ingresso del Sandokan più amato di tutti i tempi Kabir Bedi che, insieme a Giucas, ha regalato nuovi momenti di svago e leggerezza al pubblico a casa e in studio.

