Giucas Casella “avuto rapporti con uomini anche dopo il collegio”/ “Se dovesse esserci ancora l’occasione…”

Giucas Casella ha confessato di avere più flirt con uomini. Durante una conversazione con Eva Grimaldi, il mago è tornato ad affrontare l’argomento sul proprio orientamento sessuale. Giucas Casella avrebbe avuto più storie con uomini ma tutti durante la sua giovinezza. Giucas ha infatti confidato alla Grimaldi: “Non ho mai avuto una storia con un uomo. Ho avuto una cosa quando ero ragazzino in collegio, è normale fra ragazzi. Poi è successo di nuovo quando giravo perché ero un bel ragazzo ed ogni tanto capitava. Ma lo facevo così, per gioco. Non mi sono mai innamorato. Ormai è una cosa che mi sono dimenticato, non ho mai avuto altri impulsi, ma se dovesse succedere posso farlo. Non è una cosa di cervello”. Giucas Casella non si è mai innamorato ma ha sottolineato di aver provato solo un’attrazione fisica.

Proprio qualche mese fa, il mago aveva fatto coming out rivelando di aver avuto una storia omosessuale: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi […] non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada. Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no. Anche se oggi magari direi di no. Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”.

Giucas Casella in stato confusionale dopo la serata di Capodanno. Il mago ha avuto un momento di crisi tanto da non ricordare nulla di quanto fosse successo la sera prima. Giucas Casella si era anche dimenticato che aveva celebrato l’arrivo del nuovo anno. Sono stati gli autori a ricordarglielo l’indomani mattina: “Buon anno Giucas”. Giucas Casella in preda alla confusione ha allora esclamato: “Non capisco niente. Che sta succedendo? Ma come buon anno?”. Come se non bastasse, Giucas Casella non ha nemmeno risconosciuto Sophie Codegoni che in quel momento stava passando. Giucas ha infatti esclamato: “E tu chi sei?”. Un vuoto di memoria che ha fatto scatenare l’ilarità sui social.

Intanto, Tina Cipollari sulle pagine del Settimanale Vero ha replicato a Giucas Casella che aveva parlato di un flirt tra loro. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha scherzato: “Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”. Tina Cipollari non ha però smentito il flirt. Alfonso Signorini prenderà la palla al balzo per parlarne di nuovo e stuzzicare Giucas?



