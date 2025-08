Giucas Casella, chi è l'illusionista conosciuto in tv per i suoi trucchi di magia? A trent'anni ha cominciato la sua esperienza nei programmi televisivi

Giucas Casella è conosciuto per essere un illusionista nonché un personaggio televisivo. Le due case, infatti, vanno di pari passo. Originario di Termini Imerese, dove è nato nel 1949, Giucas ha cominciato la sua carriera televisiva proprio ipnotizzando personaggi famosi, o ancora facendo esperimenti anche piuttosto pericolosi, come alcuni di escapologia, ispirandosi a Harry Houdini. A trent’anni, nel 1979, è arrivato il suo debutto televisivo: fin da subito Giucas Casella ha avuto una popolarità importante. Riusciva, infatti, a bloccare le mani dei presenti o ancora ad addormentare in una profonda ipnosi i volontari. Il suo numero più famoso è sempre stato quello dell’ipnosi.

Nel corso degli anni Giucas Casella ha preso parte anche a diverse trasmissioni televisive. È stato concorrente di un reality, Il Ristorante, nel 2004, mentre nel 2008 ha partecipato a L’Isola dei Famosi. A L’Isola ha preso parte nuovamente dieci anni dopo, nel 2018, ritirandosi dopo sei settimane. E ancora nel 2021 è stato concorrente del Grande Fratello Vip, arrivando fino alla finale. Non sono mancate poi per Giucas Casella neppure le esperienze cinematografiche: nel 1982 ha recitato nella pellicola di Dino Risi “Sesso e volentieri” mentre tre anni dopo è stato protagonista di “Fracchia contro Dracula” di Neri Parenti.

Giucas Casella, chi è: l’amore per il figli James

Giucas Casella è papà di James, nato nel 1986. Il ragazzo è venuto al mondo dalla relazione fugace tra Giucas e Carol Torr, ballerina inglese. All’epoca l’illusionista era fidanzato con Valeria Perilli, attrice e doppiatrice. Proprio durante la loro storia ha conosciuto Carol Torr, con la quale ha avuto James, oggi medico chirurgo profondamente amato dal papà. La loro è una storia particolare: dopo aver saputo della gravidanza di Carol, Giucas è sparito ma dopo la nascita del bambino lei gli ha confessato che non poteva mantenerlo. Così è stato proprio l’illusionista a farsi carico del ragazzo, crescendolo con un amore profondo.