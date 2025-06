Giucas Casella, in un'intervista a La Stampa, parla del rapporto con Silvio Berlusconi e Edda Ciano, figlia di Benito Mussolini

Giucas Casella è il protagonista di un’intervista rilasciata a La Stampa, nella quale ha affrontato molti argomenti scottanti, rendendosi protagonista di rivelazioni molto particolari. Dopo aver ripercorso i suoi esordi nel mentalismo e nell’ipnositerapia, Casella ha ricordato un episodio spiacevole: un incidente con uno spillone in gola e un’ondata di sangue in diretta in Rai, che lo costrinse a lasciare l’azienda.

Motivo per il quale corse poi da Silvio Berlusconi per proporsi a Mediaset. Da qui, il successo assoluto, con un rapporto di grande amicizia con l’allora presidente: “Un uomo straordinario, generoso, giocherellone. Ogni tanto ci parlo ancora adesso, sta benissimo”, ha raccontato, ammettendo di avere contatti con lui nell’aldilà. E a proposito di esperimenti ‘magici’, l’ex gieffino ha ricordato anche quando in Grecia avrebbe dovuto percorrere 30 metri sulle braci ardenti. L’esperimento finì male, visto che si ustionò completamente i piedi: “Colpa di un tizzone appuntito che mi bucò il piede e mi fece deconcentrare”, ha ricordato. Oggi vorrebbe vivere almeno fino al 110, peccato che “fumo tanto”.

Giucas Casella e l’amicizia con Eddia Ciano: “Donna straordinaria”

Durante l’intervista, Giucas Casella ha parlato anche la forte amicizia con Edda Ciano, figlia di Benito Mussolini. L’ha definita una donna straordinaria, amante della musica e della discoteca: “Dopo il buffet della notte, vieni a prendermi in cabina e così mi porti in discoteca”. Insieme andavano a ballare tutta la notte. Insomma, Giucas Casella rimane uno dei personaggi più particolari del panorama televisivo italiano, un vero sperimentatore capace di prendere le critiche con ironia. Non solo, rimane ancora oggi uno dei più grandi esperti di ipnosi, ‘battezzato’ dal sacerdote Sarullo in Sicilia, che ne validò le doti soprannaturali.

