Giucas Casella/ Come un padre per Soleil al GF VIP: “Mi piace tantissimo”

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha potuto festeggiare il suo settantaduesimo compleanno. Alfonso Signorini ha invitato James, il figlio di Casella, in trasmissione. Il figlio è un medico e il padre lo credeva troppo impegnato e riservato per poter effettivamente essere presente e mostrarsi in una trasmissione come il Grande Fratello VIP. È ovvio che quest’incontro inaspettato abbia commosso tutti i telespettatori e tutti gli altri concorrenti, che comunque non si sono risparmiati nel voler cercare di rendere questo giorno speciale per uno dei protagonisti della casa, facendogli una sorpresa e festeggiandolo allo scoccare della mezzanotte.

Le sorprese, insomma, non sono mancate in questo giorno così importante per lui. Dopo la puntata del 15 novembre, Casella ha anche stretto i rapporti con Soleil Sorge. La ragazza, riconoscendo in lui una figura paterna, ha deciso di raccontargli del mittente che gli ha spedito i messaggi aerei.

Giucas Casella: “Soleil mi piace tanto”

In veranda, sui divanetti, Soleil ha raccontato a Giucas Casella del ragazzo che le ha inviato i messaggi aerei. Prima di entrare all’interno della Casa, le ha fatto un regalo dicendole: “Con questo voglio farti una promessa d’amore, di rispetto, di onestà, di verità e di fede”. L’illusionista ha ammesso di essere felice di vederla così presa da questo ragazzo, siciliano come lui. Parlando con Alex Belli, Giucas ha detto: “Soleil è una che non ha peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa, è una vera e mi piace tantissimo per quello”, confermando all’attore che la bella influencer italo-americana è innamorata. Nelle ultime ore, Giucas ha fatto ridere tutti rivolgendo un messaggio a Kekko dei Modà, cugino di Davide Silvestri: “Ciao Kekko, lui dice che è tuo cugino, ma non ci voglio credere”.

