Giucas Casella contro Attilio Romita, confronto al GF Vip/ “Vecchio bavoso”: la replica all’accusa

Giucas Casella e Attilio Romita: confronto al Grande Fratello Vip 7

Giucas Casella, dopo aver trascorso sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 7, è pronto a tornare nello studio del reality show per un confronto con Attilio Romita, reo di aver parlato di lui all’interno della casa commentando l’atteggiamento che avuto durante la partecipazione alla sesta edizione del reality show. Attilio Romita, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, ha criticato duramente Giucas Casella, reo di aver fatto una docchia con due ragazze giovani e di aver avuto un atteggiamento poco consono.

“Giucas Casella che nella scorsa edizione che faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d’ore…”, le parole di Attilio Romita a Sara Manfuso. “Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due ragazze mentre tentava di acchiappare un po’ di pelle”, ha aggiunto il giornalista scatenando la reazione di Giucas che è pronto a difendersi in diretta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 7.

Giucas Casella replica ad Attilio Romita

La replica di Giucas Casella ad Attilio Romita è arrivata sui social prima ancora del confronto al Grande Fratello Vip 7. Pubblicando il video dello spogliarello fatto dal giornalista, su Twitter, ha scritto: “Il Bue che dice cornuto all’asino… MAI mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita. La malizia e la cattiveria gratuita sta negli occhi di chi guarda . Divertiti Romita!”, le parole di Giucas che è poi tornato sull’argomento condividendo un post su Instagram.

Sotto un video con il figlio James a cui è profondamente legato, infatti, Casella ha scritto: “Un anno fa entravo nella casa del Gf un’avventura indimenticabile. L’unico giudizio che temevo del mio percorso al Gf è stato quello di mio figlio James che riporto in questo video tutto il resto è aria fritta”. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Attilio e Giucas firmeranno una tregua?

