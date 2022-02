Giucas Casella/ Danza etnica con Delia e test del dolore con Soleil a petto nudo…

Giucas Casella, il mago più famoso della tv italiana, continua la sua avventura all’interno della Casa più amata e spiata dal pubblico. Reduce da alcune discussioni avvenute nelle scorse settimane, Giucas sembra essersi lasciato alle spalle i diverbi con gli altri vip. Le ultime immagini che lo vedono protagonista raccontano di un gieffino totalmente spensierato, che si è liberato ormai di tutte le tensioni, grazie anche alle forti emozioni che la redazione gli ha fatto provare durante l’ultima puntata, quando sono state richiamate storie che appartengono al suo passato.

Giucas Casella ricorda la madre Rosalia e si commuove/ "La lasciai per un sogno"

Nelle ultime ore Giucas Casella ha ballato in giardino una danza etnica, scatenandosi con Delia e gli altri coinquilini. Poi si è sottoposto al test della sopportazione del dolore con Soleil: quest’ultima lo ha avvicinato e, stringendogli un punto molto doloroso del petto, in quel momento nudo, lo ha incitato a resistere, ma il mago non ci è riuscito e, dopo aver tentato di rimanere fermo, apparentemente incurante del dolore, ad un certo punto si è allontanato con una risata un po’ sofferta. L’esperimento è proseguito con Soleil. “Premi più forte che puoi”, gli ha detto la modella e Giucas Casella non si è tirato indietro. “Più forte”, ha ripetuto la Sorge, ma Giucas non ha voluto farle male e ha deciso di interrompere l’esperimento, per poi abbracciarla e complimentarsi con lei.

Valeria Perilli, compagna Giucas Casella/ L'amore con l'illusionista e per James

GIUCAS CASELLA IN FINALE AL GRANDE FRATELLO VIP?

Giucas Casella, insomma sta dimostrando di voler percorrere quest’avventura divertendosi e, possibilmente, con il sorriso. Quello dell’ultima puntata è stato un Giucas inedito, autentico, intimo, che la televisione ancora non conosceva. Un personaggio che fa emozionare il pubblico a casa e anche Alfonso Signorini, un sincero ammiratore della sua forza della vita.

Giucas ha raccontato inoltre di dover tanto a Pippo Baudo, che è riuscito a regalargli un’esperienza incredibile e lo ringrazia ancora oggi pubblicamente per il suo aiuto. Emozionanti e sorprendenti queste rivelazioni intime fatte da Giucas, che continua con determinazione la sua esperienza nella Casa tra scherzi e magie, conquistando il pubblico. Vedremo se riuscirà a conquistare anche un posto nella finalissima del Grande Fratello Vip in onda a marzo! Intanto, lo seguiamo nei suoi momenti di festa e spensierati…

Carol Torr e James, ex compagna e figlio di Giucas Casella/ "Notte di passione e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA