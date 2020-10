Giucas Casella difende Francesca Cipriani/ “Il mago Otelma? Vuole solo pubblicità!”

Da qualche giorno, ormai, si è tornato a parlare dell’incidente nato qualche anno fa all’Isola dei Famosi quando il Mago Otelma si è procurato una ferita al volto per una spinta di Francesca Cipriani. È stata proprio la showgirl ad annunciare ai microfoni di RTL 102.5 di aver ricevuto una lettera dal legale di Otelma che l’ha piuttosto sconvolta. Oggi a parlare di quanto accaduto è stato un grande amico di Francesca, Giucas Casella. Intervenuto nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia di RTL 102.5, ha rivelato a Francesco Fredella di essere sconvolto da questo provvedimento legale intrapreso da Otelma. “Ma ci rendiamo conto? – ha esordito il mentalista – Forse cercava un po’ di pubblicità, qualche invito in tv perché non lo vediamo da tempo”.

Giucas Casella pronto a tornare all’Isola dei famosi!

Ma non è tutto. Giucas Casella chiede di non essere affatto avvicinato al Mago: “Io sono io, non paragonatemi a Otelma”, puntualizza, precisando di non essersi mai definito un mago. “Assolutamente no”, sottolinea. Ma è proprio parlando di Isola di Famosi, Giucas ammette di voler assolutamente tornare in Honduras. “Devo farlo. – ammette – Non pensate che mi sia passata la voglia, tornerò con Francesca Cipriani: è il mio sogno.” Tuttavia ora confessa di avere un unico e grande pensiero: “Ma devo ammettere che sto impazzendo per il piccolo Giacomo, vivo per lui. Mio nipote mi ha fatto rinascere”, conclude ai microfoni di RTL 102.5.



