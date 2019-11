Giucas Casella e balla Renato Zero/ In versione “Mi vendo” (Domenica Live)

Giucas Casella torna a Domenica Live di Barbara D’Urso per ballare Renato Zero. Proprio così il mentalista più famoso del piccolo schermo sarà ospite del salotto televisivo di Carmelita per cimentarsi nella danza imitando il re dei sorcini. Dopo la versione “Dirty Dancing” ballata la scorsa settimana da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo con la partecipazione della figlia Maria, questa volta spetterà a Giucas ballare e far divertire sicuramente i telespettatori di Canale 5. Intanto il mentalista in occasione del suo 70esimo compleanno ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo in cui ha fatto un bilancio di tutti questi anni. “Positivo al cento per cento, ricco di soddisfazioni professionali e personali. Pippo Baudo mi ha portato in tv per la prima volta nel 1979 con Domenica In e da quel momento la mia carriera è stata inarrestabile” ha detto Giucas che da quarant’anni è un volto noto del piccolo schermo.

Giucas Casella: “Nel privato sono un uomo fortunato”

Una carriera ricca di successi per Giucas Casella: “ho partecipato a programmi importanti dal Festival di Sanremo agli show di Raffaella Carrà fino al salotto domenicale della mia amica Mara Venier”, ma di là del successo professionale il mentalista non nasconde di essere un uomo fortunato nella vita privata. “Nel privato sono un uomo fortunato perchè ho accanto mio figlio James, il più bel regalo che la mia vita potesse fare, e Valeria, cui sono legato da 36 anni” ha detto Casella che da tantissimo anni è legato alla compagna. Un amore importante quello tra il mago e la donna che però si base su un piccolo segreto: “viviamo ognuno a casa propria da quando stiamo insieme: così, quando ci incontriamo è come se fosse la prima volta. E poi abbiamo sempre protette il nostro amore, vivendolo nell’intimità e lontano dai riflettori”. Dopo 36 anni però Giucas non nasconde che sta seriamente pensando alla possibilità di sposarsi con la sua Valeria: “La mia proposta di matrimonio potrebbe arrivare molto presto”.

Giucas Casella: “vorrei tornare a L’Isola dei Famosi”

Parlando, invece, della vita professionale il “paragnosta” come lo chiama la zia Mara vorrebbe festeggiare 40 anni di carriera in video. Per questo motivo Giucas Casella non nasconde che vorrebbe tornare a L’Isola dei Famosi dopo le precedenti partecipazioni nel 2008 e 2018. L’ultima volta, infatti, Giucas ha dovuto abbandonare per motivo di salute. Tra i prossimi progetti però potrebbe esserci il Grande Fratello Vip: “sono in trattative, mi attrae l’idea di stare in una casa con persone che non conosco ripreso dalle telecamere”. Infine Casella parlando dell’amica Mara Venier dice: “se mi chiamasse per Domenica In ci andrei con molto piacere. Le mie illusioni non sono mai programmate ma nascono in modo spontaneo. Penso di aver ancora davvero tanto da far vedere al mio amato pubblico”



