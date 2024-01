Giucas Casella è fluido?/ “La curiosità di stare con una persona dello stesso sesso…”

Giucas Casella e l’apertura totale nei confronti dell’amore: “Amo sia gli uomini che le donne!”

Giucas Casella è tra i personaggi televisivi più longevi dal punto di vista professionale e al contempo più amati dai telespettatori. I suoi giochi di prestigio che uniscono goliardia e simpatia, la sua verve e l’evidente carisma; tutte caratteristiche che negli anni hanno fatto breccia negli appassionati. Data la sua influenza sul piccolo schermo, impossibile che la curiosità non arrivasse anche a temi legati prettamente alla sua vita personale.

Un aneddoto che riguarda Giucas Casella e che di tanto in tanto torna in auge è sicuramente quello riferito al suo orientamento sessuale. Il mago è da anni legato a Valeria Perilli ma in passato, come riporta Fanpage, non si è fatto remore nel parlare apertamente delle sue preferenze. “Non sono gay, ma sono per l’amore libero” – spiegò Giucas a Verissimo da Silvia Toffanin – “Sono fluido, si dice così? Amo sia gli uomini che le donne!”.

Giucas Casella, “fluido” ma non troppo: “Non cambierei la scelta di stare con una donna…”

Dunque, per Giucas Casella non esistono barriere dal punto di vista dell’amore e pur essendo legato da anni alla ‘sua’ Valeria Perilli gli fa onore il fatto di aver parlato apertamente del suo essere “fluido”. Come riporta Il Mattino, il mago è tornato sul tema dell’orientamento sessuale anche in una più recente intervista rilasciata a Bellamà, programma di Pierluigi Diaco. In quell’occasione fu il conduttore ad incalzarlo con una domanda schietta: “Sappiamo che sei fluido, ma tornando indietro prenderesti in considerazione l’idea di sposare un uomo?”.

Come riporta il portale, anche in questo caso la risposta di Giucas Casella è stata netta e genuina. “No, sono fluido; sono stato con degli uomini e potrei starci di nuovo, ma non cambierei la scelta di stare insieme ad una donna”. Il mago poi aggiunse: “Credo che a tutti sia venuta almeno una volta la curiosità di stare con una persona dello stesso sesso”.











