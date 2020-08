Giucas Casella e Francesca Cipriani inviati all’Isola dei Famosi?/ Sogno proibito o..

Chi sogna un ritorno in tv di Giucas Casella magari in coppia con la mitica Francesca Cipriani? Non sono lontani i loro esilaranti momenti in tv e, in particolare, il famoso momento dell’ipnosi nel salotto di Barbara d’Urso nel pomeriggio di Canale5, ma adesso sono cambiate un po’ di cose ma non questo “sogno proibito”. Giucas Casella è un nonno felice. L’arrivo di Giacomo, il suo primo nipote nato dalla relazione di suo figlio James e Lidia, ha cambiato la sua vita ma la voglia di tornare in tv non gli manca. Il mentalista più famoso della tv vuole partire per L’Isola dei famosi (e per lui sarebbe la terza edizione) e, tra pannolini e ninna nanne, ha avuto modo di ribadirlo al telefono con lo speaker di RTL102.5 Francesco Fredella a cui racconta i primi giorni da nonno: “Mi ha detto che il suo nipotino ha già i super poteri. Usa già la webcam. Pesa 4,5 kg. Me l’ha detto Giucas poco fa al telefono”.

Giucas Casella e Francesca Cipriani inviati all’Isola dei Famosi?

Subito dopo, lo stesso Francesco Fredella rivela ai due amici speaker Piccolilllo e Ghini de La Famiglia giù al nord (il programma del mattino di RTL102.5) che nel fuori onda, Giucas Casella ha ammesso che potrebbe tornare in un reality in tv. Nessun Grande Fratello (che inizia tra poche settimane), ma potrebbe esserci per lui un’incursione in Honduras. E lì Giucas vorrebbe portarci Francesca Cipriani: tra loro è nata un’amicizia bellissima proprio durante L’Isola dei famosi. Ma la Cipry, tra pochi mesi, sarà alle prese con la nuova edizione de La pupa e il secchione. Allora, se Giucas dovesse partire per L’Isola la Cipriani potrebbe accettare di fare solo una “toccata e fuga”. Ascolti assicurati.



