Giucas Casella e l’amore con la compagna Valeria Perilli/ Proposta di matrimonio e…

Giucas Casella è il concorrente della replica della puntata de I soliti ignoti in onda questa sera. Il mago e l’illusionista più famoso della televisione italiana ha fatto parlare di sè anche per la bellissima proposta di matrimonio fatta in diretta alla compagna Valeria Perilli. Era il 2019 e, durante una puntata di Domenica Live, davanti alla padrona di casa Barbara D’Urso, ha chiesto alla compagna di sposarlo. “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?“, erano state le parole dette da Giucas alla compagna dopo 38 anni di fidanzamento.

Giucas Casella tra l’amore per la compagna Valeria e quella per il figlio James

Oltre alla compagna Valeria, nella vita di Giucas Casella ci sono altri due grandi amori: il figlio James e il nipotino Giacomo sul quale riversa tutto il suo amore. Ad annunciare la nascita del bambino era stato lo stesso Casella con un post su Instagram. “Benvenuto Giacomo Casella. Sono il nonno più felice del mondo”, scriveva Casella il giorno della nascita del suo nipotino. Quella di Giucas Casella è una vita privata piena d’amore. Innamorato della compagna, del figlio e del nipotino, Casella condivide spesso alcuni momenti della sua vita quotidiana anche sui social come potete vedere nel video qui in basso in cui ha tra le braccia il nipotino Giacomo.

