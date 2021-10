Giucas Casella fa coming out “Ho avuto rapporti con un uomo”/ “È successo da giovane”

Rivelazione inaspettata nella Casa del Grande Fratello Vip da parte di Giucas Casella. Nel corso della notte il paragnosta ha raccontato un aspetto intimo e privato legato alla sua giovinezza. In particolare, Giucas ha ammesso di avere avuto rapporti con un uomo. Stando a quanto riporta Biccy, e che potrete ascoltare anche nel video che vi lasciamo alla fine di questo articolo, Giucas ha dichiarato: “Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo”.

Giucas Casella/ Feeling speciale con Sophie Codegoni e i problemi di memoria...

Ha poi raccontato com’è accaduto: “Mi ricordo in collegio, tra di noi, ma sarà successo anche a voi… non c’è niente di male. Ognuno è libero, per me è normalissimo tutto questo, poi ognuno si fa la sua strada.” Ha quindi tenuto a fare un chiarimento: “Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no.”

Francesca Cipriani, smalto in testa a Casella per coprire la calvizie/ Lui "Stordito"

Giucas Casella: “Sono stato con un uomo, magari oggi direi di no”

Giucas Casella senza peli sulla lingua al Grande Fratello Vip. Il concorrente ha raccontato di aver avuto rapporti omosessuali in passato, chiarendo che questo non definisce la sua sessualità. “Oggi magari direi di no. – ha ammesso il paragnosta, motivando poi – Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi. Adesso non ci penso neanche più, anche se vedo una persona che mi può piacere mi reprimo, non faccio il passo avanti, poi se è una cosa straordinaria ci posso ricascare”. Una confessione che Alfonso Signorini potrebbe tirare in ballo questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 6.

Giucas Casella/ Gaffe clamorosa su Venditti "E' morto". Poi va fuori di testa per...





© RIPRODUZIONE RISERVATA