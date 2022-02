Giucas Casella/ Finale del GF Vip a rischio? Sophie, Manila e Miriana contro di lui

Finale del Grande Fratello Vip 2021 a rischio per Giucas Casella? L’illusionista, da settembre, non ha mai rischiato l’eliminazione avendo instaurato un bel rapporto con tutti i concorrenti. Tuttavia, nelle ultime settimane, l’atteggiamento accondiscendente di Giucas comincia a non piacere a diversi inquilini della casa che, ad un passo dalla finale, vorrebbero vederlo prendere una posizione. Giucas, tuttavia, preferisce mantenere un atteggiamento tranquillo evitando anche di raccontare le sue mosse in confessionale.

Dopo aver negato, negli scorsi mesi, di aver nominato Clarissa Selassiè che ha poi scoperto tutto dopo l’eliminazione, nella scorsa puntata, Giucas Casella è andato in confessionale per nominare la persona a cui avrebbe regalato la finale. La scelta di Soleil Sorge è stata ascoltata involontariamente da Sophie Codegoni che lo ha poi affrontato con Miriana Trevisan, ma Giucas ha negato.

La scelta fatta nel corso della puntata del 14 febbraio ha portato Giucas Casella sul banco degli imputati. L’illusionista è stato oggetto di pesanti critiche da più di un abitante della casa. Durante le nomination per decretare i possibili finalisti del programma, Giucas ha dato il suo voto a Soleil. Se già durante la puntata il disappunto di alcuni è stato evidente, è nel post serata che diversi VIP hanno palesato le loro perplessità circa tale scelta. Lulù e Sophie hanno dimostrato la loro delusione rispetto alla scelta del paragnosta che, nonostante il legame molto forte che ha con loro, ha regalato il suo voto a Soleil.

Alla conversazione ha preso parte anche il diretto interessato che, mentendo, ha sostenuto di aver votato Katia, ma Lulù e Sophie non gli hanno creduto, anche perché sottolineano che Giucas l’ha detto alla diretta interessata, cioè Soleil, di averla votata. Giucas ha continuato a negare, ma senza troppa convinzione e di fronte all’insistenza di Lulù, ha promesso che, se ce ne sarà l’occasione, la prossima volta voterà lei, anche se, per lui, sono tutte stupidaggini. Anche Manila, subito dopo la puntata, si è confrontata con Miriana, Sophie e Delia, circa la presa di posizione di Giucas e ha criticato la scelta del compagno poiché crede che avrebbe dovuto salvare uno dei VIP più vicini a lui, che gli hanno sempre dato più attenzioni rispetto a Soleil.



