Giucas Casella/ Finalista del Grande Fratello vip? Pubblico diviso

Giucas Casella è uno dei personaggi del Grande Fratello Vip 2021 più apprezzato dal pubblico. Grazie alla sua energia positiva riesce sempre ad allietare le giornate dei coinquilini. Con alcuni di loro ha stretto forti amicizie, come ad esempio con Katia Ricciarelli al punto che, quando giovedì scorso il televoto l’ha messa fuori dalla porta c’è rimasto molto male, nel salutarla gli veniva da piangere. Giucas in questi mesi ha messo in luce la versione più profonda della sua personalità. Ha mostrato le sue fragilità, il suo attaccamento per la famiglia, l’amore per il figlio James. Ha mostrato anche il lato aggressivo quando ha discusso animatamente con Nathaly Caldonazzo o con Manila che lo ha definito “finto tonto”: Giucas piace perché è così senza filtri.

Se a qualcuno viene voglia di fare uno scherzo, Giucas è la persona giusta per farsi quattro risate. Ha sempre partecipato a siparietti divertenti e burle senza mai fare marcia indietro, e visto che nella Casa in questi giorni si sta festeggiando il Carnevale poteva mancare lo scherzetto da fare a Giucas? Davide Silvestri ha finto di voler abbandonare la Casa presentando una scenata perfetta con tanto di spiegazione e nervosismo annesso. Il mago è stato preso alla sprovvista e c’è rimasto male oltre che sorpreso. Preso dall’enfasi del momento non si è accorto che si trattava di uno scherzo, poiché alla messa in scena si sono presentati, Sophie, Barù e Alessandro. Il mago agitato si è messo davanti alla Porta Rossa del Grande Fratello Vip 2021 per impedire all’amico di compiere il gesto sconsiderato, quando gli amici si sono accorti che stava cominciando a tremare, lo hanno avvisato che era una finzione, Giucas a quel punto li ha mandati a quel paese.

Giucas Casella in finale del Grande Fratello Vip 2021?

La mancanza di Katia si fa sentire e Giucas Casella è molto dispiaciuto perché ha perso una confidente e un’amica di viaggio. Venerdì mattina ha approfittato della presenza delle telecamere per mandarle il Buongiorno. Carnevale è alle porte e i Vip in attesa di indossare il loro vestito in maschera si divertono a fare qualche scherzo e la vittima prescelta è sempre Giucas. Dentro la Casa è vietato avere telefonini, ma Davide fa credere al mago di averne uno e di nascosto telefona alla sua fidanzata Lilì. L’illusionista lo mette in guardia potrebbe rischiare la squalifica, ma anche Barù ne approfitta per telefonare a suo cugino Costantino. Ad un certo momento il Grande Fratello Vip 2021 chiama Davide in Confessionale, Barù gli dice di seguirlo e prendere le sue difese, all’inizio Giucas rifiuta conoscendo le conseguenze, poi accetta e mentre sta per raggiungere Silvestri gli viene detto che si tratta di uno scherzo.

Giucas Casella rappresenta la nota folcloristica del Grande Fratello, il pubblico lo adora e ha buone probabilità di arrivare in finale e di vincere il reality. Nella prossima puntata sarebbe interessante rivedere tutti gli scherzi che sono stati fatti al mago, dalla villa occupata alla rimozione della piscina. Qualcuno si chiede se veramente abbocca a tutto quello che gli dicono, altri lo trovano divertente e preferiscono la sua ingenuità a tanto protagonismo.



