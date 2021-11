GIUCAS CASELLA “FLIRT SEGRETO CON PATRIZIA DE BLANCK”/ “Abbiamo fatto tutto”

Cos’è accaduto tra Giucas Casella e Patrizia De Blanck? Alfonso Signorini lo chiede al diretto interessato nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Giucas, infatti, si è lasciato andare ad alcune indiscrezioni sulla contessa, svelando a Manila Nazzaro che: “È stata una mia ex… è venuta a casa mia, tutto è successo!” Di fronte a queste parole, Signorini chiede a Giucas spiegazioni: “Perché la De Blanck veniva a casa tua?” Lui, con un po’ di imbarazzo, confessa: “Mi veniva a trovare perché avevamo un’amicizia particolare…” Chissà se la Contessa non torni nella Casa di Canale 5 per chiarire questa indiscrezione… (Aggiornamento di Anna Montesano)

Giucas Casella, i flirt: da Isabel Pisano a Patrizia De Blanck/ "Ma non solo.."

Giuca Casella e Patrizia De Blanck: un amore segreto?

Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha raccontato molto della sua vita amorosa del passato. Tanti flirt quelli rivelati dal paragnosta: da Iva Zanicchi a Katia Ricciarelli, dalla passione per Orietta Berti fino all’ultima raccontata in Casa con Patrizia De Blanck. Ebbene sì, proprio l’ex gieffina che tanto ci ha fatto divertire durante la sua permanenza nella Casa avrebbe avuto con amore segreto con Giucas Casella. A confermarlo è Alfonso Signorini che, in diretta su Canale 5, svela: “C’è una donna con cui Giucas Casella ha avuto un flirt segreto e lui non ha risparmiato tutti i dettagli focosi di questo flirt. Sapete chi è? Patrizia De Blanck!” Di questo flirt è pronto a parlare proprio in prima serata col diretto interessato: cos’è realmente accaduto tra Giucas e la De Blanck? C’è stato un amore o si è trattato di una passione fugace? E, soprattutto, lei cosa racconterà? Sappiamo bene che la De Blanck non ha peli sulla lingua, soprattutto quando si parla di amori.



