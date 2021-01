Giucas Casella fuori controllo a I Soliti Ignoti/ Video: Amadeus perde la pazienza..

Giucas Casella, protagonista della puntata de I Soliti Ignoti trasmessa il 5 gennaio, ha regalato una serata divertente ai telespettatori di Raiuno mettendo, tuttavia, a dura prova la pazienza di Amadeus. Per tutta la serata, Casella ha dato prova di essere un personaggio che, in televisione, funziona dimostrandosi divertente e, talvolta, con la testa tra le nuvole. Esattamente come tutti gli altri personaggi famosi che, durante il periodo natalizio hanno accettato di essere concorrenti de I Soliti Ignoti per cercare di vincere il montepremi da donare in beneficienza, anche Giucas Casella ha cercato di indovinare le identità nascoste, ma la sua indagine è stata piena di imprevisti e momenti molto divertenti. Più volte, Casella ha provato ad infrangere le regole del gioco per scoprire l’identità della persona che aveva davanti.

Giucas Casella e Amadeus, simpatico siparietto a I Soliti Ignoti

E’ stata una puntata sicuramente movimentata per Amadeus quella de I Soliti Ignoti del 5 gennaio. Il conduttore, in attesa di condurre lo speciale sulla Lotteria Italia, è stato alle prese con Giucas Casella che, dopo aver dato vita ad un’indagine alquanto bizzarra, ha provato a cambiare le regole del gioco durante l’ultima parte del game dedicata al parente misterioso. Casella, dopo aver confermato l’ignoto da abbinare al parente misterioso, ha provato a cambiare la propria risposta. Amadeus gli ha così ricordato che, dopo la conferma, non è più possibile cambiare e tra i due è nato un simpatico siparietto. “Per me era la numero 6 l’ignota giusta da abbinare al parente misterioso!”, ha detto Giucas. . “Perché ora mi fai la ramanzina?” , ha aggiunto Casella. “Se me lo avessi detto prima…”, ha ribattuto Amadeus prima che Casella vincesse 1200 euro. Cliccate qui per vedere il video.



