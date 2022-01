Giucas Casella, gaffe in diretta: “Da 3 giorni non faccio l’uovo”/ “La pipì sì ma…”

Poteva esserci puntata del Grande Fratello Vip senza una gag tra Alfonso Signorini e Giucas Casella? Ovviamente no. E infatti, sul finale della diretta del 7 gennaio, ecco il conduttore chiamare in confessionale Giucas e mettere in scena il consueto siparietto del silenzio. Dopo le urla del paragnosta che chiede ad Alfonso di ascoltarlo, Signorini rientra in confessionale, chiedendogli il motivo di questa urgenza. “Devi fare la pipì?” chiede Signorini, ricordando l’episodio della scorsa puntata. Giucas nega: “No no, la pipì no…” L’argomento però dà l’assist al concorrente per fare una confessione intima: “Sono tre giorni che non faccio l’uovo! La pipì sempre, soprattutto durante la puntata, invece l’uovo…” Signorini non si sconvolge e, anzi, dà corda a Giucas: “Hai provato con le verdure?”, lui replica “Sì, mangio tante verdure ma non va… Meglio se parliamo d’altro”, chiude alla fine il paragnosta, spostando l’attenzione su argomenti più adatti ad un programma televisivo. Signorini, infine, lo ammonisce: “Ma sei stato tu ad iniziare il discorso!”, intanto la gaffe è servita!

Giucas Casella/ Tradisce Katia Ricciarelli per difendere Lulù Selassiè?

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella "avuto rapporti con uomini anche dopo il collegio"/ "Se dovesse esserci ancora l'occasione..."Giucas Casella: "Buon anno? Come buon anno?"/ GF Vip: "Non capisco... Chi sei?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA