Giucas Casella “Ho baciato Sabrina Ferilli”/ Scoop al GF Vip ma Signorini smonta…

È un giorno speciale per Giucas Casella: il paragnosta compie 72 anni e li festeggia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e per di più in diretta televisiva. Alfonso Signorini ha una serie di piccole sorprese per lui, una di queste è un videomessaggio della compagna Valeria Perilli che ha al suo fianco il loro asinello. Proprio dietro questo animale c’è una storia che lo stesso Signorini poi racconta in diretta: “Questo asino te l’ha regalato Roberto Gervaso, ma a sua volta anche lui lo aveva ricevuto in regalo. Lo sapevi?”, chiede il conduttore a Giucas. Lui conferma “Sì, lo sapevo”.

James Casella figlio di Giucas Casella/ "Sono qui al GF VIP solo per te"

Signorini, allora, continua e svela che a regalarlo a Gervaso era stata Sabrina Ferilli. Un piccolo momento di confusione per Casella, che non comprende bene tutto il giro che ha portato alla Ferilli, poi però è proprio sulla celebre attrice che fa una rivelazione: “L’ho baciata!” Signorini è sconvolto: “Come, hai baciato la Ferilli?” Quando però si arriva al dettaglio, svela che si è trattato solo di un bacio a stampo. Signorini lo smonta: “Ma figurati! Un bacio a stampo lo si dà a chiunque!”

LEGGI ANCHE:

VALERIA PERILLI, MOGLIE GIUCAS CASELLA/ "Amore nato grazie a Pippo Baudo!"Livia e Giacomo, moglie e figlio James Casella/ Dall'amore per la medicina all'altare

© RIPRODUZIONE RISERVATA