Giucas Casella “Ho fatto un film con Rocco Siffredi”/ “Si vedeva la sua ‘bandiera’…”

Giucas Casella conosce Rocco Siffredi? È stato proprio il paragnosta a rivelarlo al Grande Fratello Vip. Dopo la sorpresa dell’attore porno per Lulù Selassiè, ha ripreso proprio quest’ultima perché ha palesato troppo entusiasmo. Il pensiero di Giucas è, infatti, andato a Manuel Bortuzzo. “Sta rompendo, basta. Dice che io faccio preoccupare Manu, ma cosa dici? È amico suo“, ha detto Lulù.

Quindi Giucas Casella ha detto che è preoccupato per il fidanzato e ha invitato Lulù Selassiè a comportarsi bene. “Ha detto che mi vuole bene e che sono simpatica“. Quando Lulù gli ha chiesto di salutarlo, lui lo ha fatto agitando le mani: “Ciao Rocco, ti ricordi quel bel film che abbiamo fatto?“. Alfonso Signorini ha replicato: “Tira giù una mano quando lo saluti“.

Giucas Casella e la “bandiera” di Rocco Siffredi

Alfonso Signorini non si è reso conto che Giucas Casella aveva appena rivelato di aver lavorato insieme a Rocco Siffredi. “Come avete lavorato insieme? Ma dove? Avete fatto un film con Rocco Siffredi?“, ha chiesto Alfonso Signorini. Il paragnosta ha parlato di prove: “L’ho messo in catalessi a Rocco“. Il conduttore è andato avanti con i doppi sensi: “Cosa hai messo in catalessi visto che parliamo di Rocco Siffredi?“. Giucas Casella non è venuto meno alle provocazioni: “A Rocco Siffredi e la sua bandiera, che si vedeva pure“. Alfonso Signorini a questo punto non ha neppure replicato.

