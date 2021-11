Giucas Casella, i flirt: da Isabel Pisano a Patrizia De Blanck/ “Ma non solo..”

Giucas Casella ripercorre tutti i suoi flirt (o presunti tali) in questa avventura al Grande Fratello VIP 2021: dalla contessa Patrizia de Blanck alla cantante Orietta Berti, passando per Amanda Lear, Katia Ricciarelli e l’attrice e giornalista Isabel Pisano. Quest’ultimo nome è uscito durante la diretta di questa sera, anche se il famoso illusionista ci ha tenuto a precisare che non sarebbe l’unico flirt “inedito”. “Di nomi ce ne sono tanti altri ma non li dico”, afferma Giucas Casella durante la diretta.

“Io dico la verità e ho ammesso di aver avuto una frequentazione con Patrizia de Blanck. Se mia moglie Valeria Perilli lo sapeva? E’ vero, non lo avevo mai detto. Con Valeria non avevo mai esternato. Ma non capisco perché mi hai fatto vedere Patrizia..”, continua amareggiato Giucas nel confronto con Signorini.

Giucas Casella e il vero amore con la moglie Valeria Perilli

Il vero amore di Giucas Casella è arrivato con Valeria Perilli, conosciuta durante un’ospitata da Pippo Baudo. La loro storia dura da oltre quarant’anni, come raccontato dallo stesso illusionista nella sua avventura al Grande Fratello VIP 2021: “Ci siamo conosciuti con Pippo Baudo, lei era una signorina buonasera. Dopo il primo incontro abbiamo iniziato a frequentarci e da lì è nato tutto. Stiamo insieme da 40 anni”.

Nelle scorse settimane, la moglie Valeria Perilli si era fatta sentire con un bel video messaggio per il compagno, elogiandolo con parole al miele. “Sono molto orgogliosa di te. Vogliamo prendere parte anche noi ai festeggiamenti facendoteli con una canzone”.

