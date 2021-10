Giucas Casella/ Il forte legame con il figlio James e la moglie Valeria Perilli

Il popolare illusionista Giucas Casella riesce sempre a stupire grazie alle sue innumerevoli rivelazioni e alla capacità di parlare sempre chiaro, senza filtri. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha rivelato di aver avuto in passato delle esperienze omosessuali, niente di particolarmente importante, ha dichiarato, ma vissute con serenità. L’amore è libertà, ha affermato, pertanto non bisogna mai nascondersi o pentirsi in alcun modo. Giucas aveva già raccontato ad alcuni inquilini di questo particolare della sua vita, ma altri ne sono rimasti sbalorditi.

Giucas Casella, Katia Ricciarelli senza parole

Fra tutti, la persona che è rimasta più scossa dalle rivelazioni di Giucas Casella è stata la sua amica Katia Ricciarelli. La donna, non ha le idee chiare riguardo all’omosessualità e non nasconde di provare un certo imbarazzo nei confronti dell’amico. Giucas Casella, invece, appare sereno e tranquillo, una persona schietta come lui, non si lascia intimorire da niente e nessuno. Per lui i rapporti umani sono importanti e non fa certo distinzione tra l’essere maschile e quello femminile. Contano le persone e ciò che hanno da dare, sostiene da sempre il grande illusionista.

L’importanza della moglie Valeria Perilli e il figlio James nella sua vita

Dopo le asserzioni dell’ultima puntata, Giucas continua a raccontarsi con Soleil circa i legami più importanti della sua vita, da sua moglie Valeria Perilli, a suo figlio James, al suo fidato assistente Gabriele. Non lo ferma nessuno, va avanti con tenacia, lasciandosi guidare solo dalla sua spontaneità. Una strategia vincente la sua, un modo di fare che sin ora lo ha premiato e non gli ha procurato particolari antipatie. Il suo cammino appare privo di ostacoli, la convinzione che possa superare le prossime puntate è davvero alta. Giucas Casella deve imparare ad avere il senso della misura, ma non è possibile vista la sua notevole esuberanza. Il segreto del suo successo sta proprio nel suo carattere, nel modo di fare a tratti dissacrante , ma che a quanto pare risulta essere apprezzato sia dal pubblico a casa che dal resto dei coinquilini.

