Giucas Casella illude Jessica Selassiè/ “Mi ha detto Barù che vorrebbe…”

Giucas Casella ha raccontato una bugia a Jessica Selassiè. I più attenti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno infatti notato che Giucas avrebbe cambiato le carte in tavola con Jessica. Qualche giorno fa in piscina, Barù ha detto a Giucas Casella di non volere vedere Jessica fuori dalla casa del GF Vip. Una piccola confessione che, però, il celebre illusionista ha riferito alla princess in maniera sbagliata. Giucas Casella ha infatti raccontato a Jessica delle confidenze fatte da Barù. Le ha innanzitutto confessato che Barù avrebbe detto che Jessica era la più bella tra tutte le concorrenti della casa. Poi, però, l’illusionista le ha anche riferito che Barù vorrebbe vederla anche fuori dalla casa del GF Vip. Jessica ovviamente è apparsa soddisfatta senza sapere che invece Barù avrebbe detto a Giucas l’esatto opposto.

I telespettatori, nel frattempo, sui social hanno commentato l’atteggiamento di Giucas Casella nei confronti di Jessica. C’è chi lo accusa di mettere in atto strategie formulando delle inutili bugie e chi invece lo appoggia, giustificando il suo atteggiamento con il fatto che lui vuole in qualche modo proteggere la princess. Barù però è difficile che cambi idea tanto che dopo l’eliminazione di Soleil aveva sbottato contro le concorrenti, Jesisca compresa: “Ora si baciano tutte, che schifo… si vogliono bene? Si sono dette le cose e ora è una grande famiglia! Ma andate a fa….o!“.

Dopo la sua eliminazione c’è stata una sorpresa, ovvero Giucas Casella è riuscito a trovare un bigliettino per poter rientrare nella casa. Nell’ultima puntata che è stata mandata in orda, il mago ha perso, quindi è stato eliminato. Il percorso per lui sembrava essere finito, ma invece ha ricevuto una nota con su scritto di rientrare nella casa insieme agli altri partecipanti. Con il fatto che è ritornato dentro, ha dovuto partecipare normalmente alle nomination con tutti i suoi amici. In quest’occasione ci sono sempre da tante discussioni intense e proprio nella scena, secondo i fan, l’illusionista ha infranto il regolamento previsto dal programma. Per loro, lui aveva portato due carte dopo il tempo necessario per decidere e in un secondo momento ha selezionato il foglio da eliminare e quello da dover tenere. Siamo stati abituati ad assistere a numerose eliminazioni avvenute per diverse ragioni, più o meno gravi e anche in questo caso è successo qualcosa. Questa volta è proprio Giucas a rischiare l’eliminazione, proprio per questo gesto nascosto e poco corretto che ha compiuto nel corso dell’ultimo episodio della casa più spiata d’Italia. Proprio su Jessica sembra che l’illusionista abbia violato le regole durante la serata. Dopo essere stato nominato proprio da questa ragazza, l’uomo ha voltato a sua volta per la principessa.

Molti telespettatori hanno notato un comportamento abbastanza sospetto. Pare abbia spostato le carte che erano situate sul tavolo e ha motivato la sua scelta con il cambio di voto della principessa e ciò sta provocando molte indignazioni nel pubblico e tra i fan. Questo gesto di cambiare il suo voto dopo averlo ricevuto, sarebbe contro il regolamento. Se davvero il mago ha voluto sostituire la sua scelta a seguito della nomination della principessa, adesso rischia grosso di essere cacciato dal programma. Alcuni fan della più piccola sorella dell’Etiopia hanno affermato che quando si sono allontanati tutti dal tavolo, sopra di questo è rimasta una carta coperta, cioè quello che contiene il nome dell’uomo, prima di aver scelto invece di cambiare. Per dire la verità, però, su questo tavolo non sembra che si vedano carte, ma solo le loro sagome in tutta la superficie, quindi non solo la sua ma anche al posto degli altri concorrenti. Oltre a ciò, durante le votazioni, Jess era vicina al mago ed è strano che non se ne sia accorta e che quindi non abbia detto nulla. Molti pensano quindi che deve essere eliminato, invece altri sperano che presto venga scoperta la verità.





