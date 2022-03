Giucas Casella in finale?/ “Al GF Vip ho legato con tutti, ma con Manuel e Aldo…”

Giucas Casella: eliminato o in finale al Grande Fratello Vip?

Giucas Casella sarà uno dei finalisti del Grande Fratello Vip o il primo eliminato dell’ultima puntata del reality? E’ questo il quesito principale che ruota attorno al Vippone, dopo sei mesi di permanenza nella spiatissima Casa ed a poche ore dalla finalissima della sesta edizione del reality. Il celebre paragnosta del piccolo schermo, attualmente è al televoto con Jessica Selassié: entrambi si giocano un posto in finale ed il sogno di trionfare al termine di questo infinito GF Vip, ma chi avrà la meglio? I pronostici sembrerebbero essere tutti dalla parte della giovane principessa etiope, la Giucas non si perde d’animo e si gode con lo stesso entusiasmo di sempre gli ultimi istanti di convivenza nel loft di Cinecittà.

Dopo essere stato protagonista per un’intera edizione di gaffe, scherzi e momenti di pura ilarità (con il coinvolgimento dei suoi inquilini e dello stesso padrone di casa, Alfonso Signorini), per Giucas Casella è arrivato il momento delle confidenze. In queste ore ha molto chiacchierato soprattutto con Delia Duran e tra un brindisi, una doccia insieme (con la collaborazione anche di Lulù Selassié) e qualche ballo scatenato, ha conversato anche di sentimenti e dell’amore che prova per la sua compagna.

Le parole di stima per la compagna e il legame con gli altri Vipponi

C’è chi lo ha definito un “nonno”, chi lo ha visto come una figura paterna e chi come un amico di giochi. Giucas Casella ha conquistato tutti nella Casa del GF Vip grazie alla sua semplicità e giovialità. In queste ore per lui è arrivato però anche il momento della riflessione. Dopo sei lunghi mesi lontano dai suoi affetti, infatti, stasera indipendentemente da come andrà il televoto che lo vede protagonista potrà finalmente rivedere la sua compagna Valeria.

Durante la chiacchierata con Delia Duran, proprio quest’ultima ha commentato: “Quando ti sposi con Valeria mi ci devi invitare”. Lui allora ha replicato asserendo che sarà una cerimonia per pochi intimi e non ha potuto dedicare un pensiero alla donna amata: “È una donna eccezionale, unica. Sono 42 anni che sto con lei!”. In vena di confidenze, dopo aver raccolto le parole di stima nei confronti della compagna, l’amica Delia ha voluto sapere dal paragnosta anche chi è la persona alla quale Giucas si è particolarmente legato tra i Vipponi che sono già usciti: “Un po’ tutti… Manuel, Aldo, tutti”, ha confidato. Nella Casa Giucas è riuscito a creare molti legami forti ed ovviamente non poteva mancare un riferimento a Katia Ricciarelli ed alla loro amicizia iniziata molti anni prima del GF Vip.

