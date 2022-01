Giucas Casella infuriato con Nathaly “Bugiarda, falsa!”/ Crisi di pianto al GF Vip

Quello che il pubblico vede nel corso della 38esima puntata del Grande Fratello Vip è un Giucas Casella come non si è mai visto. Il paragnosta ha perso le staffe e si è letteralmente infuriato in diretta con Nathaly Cadonazzo dopo alcune sue affermazioni. In particolare, in un video la showgirl, stanca delle continue nomination ricevute da Giucas, dichiara: “Finche rimango voterò sempre lui. È falso e poi questo finto tonto sinceramente mi ha scocciato!” Inizialmente il confronto è calmo ma Casella non riesce a trattenere la rabbia che esplode improvvisamente.

Giucas Casella/ Dal "flirt" con Delia Duran a guastafeste di Jessica e Barù

“Tu sei entrata a gamba tesa con tutti! Sei tu la bugiarda, falsa! Non ti permetto di dirmi questo, perché io non sono così!” Nathaly quasi non emette parola di fronte alla reazione spropositata di Giucas che, poi, si allontana dopo essere scoppiato in lacrime. In camera da letto, rimasto da solo, Giucas viene calmato da Signorini che lo invita a ritrovare se stesso e non lasciarsi andare in questo modo per delle sciocchezze. “Io sono fumantino, scusate!”, conclude lui.

