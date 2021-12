Giucas Casella “Kabir Bedi concorrente del GF Vip 2021”/ Gaffe in diretta

Il Grande Fratello Vip 2021, con il nuovo anno, si prepara ad accogliere nuovi concorrenti. Con la decisione di Francesca Cipriani e Aldo Montano di non accettare il prolungamento e l’ingresso di nuovi concorrenti come Nathalie Caldonazzo e Barù, sono iniziate le nuove dinamiche come la lite infuocata tra la Caldonazzo e Valeria Marini. I nuovi ingressi non sono ancora finiti. Ad annunciarli è stato Alfonso Signorini che, nel corso della scorsa puntata che ha portato all’eliminazione di Biagio D’Anelli, ha svelato il nome del nuovo inquilino della casa di Cinecittà.

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, durante la puntata del reality show in onda il 3 gennaio, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 entrerà Kabir Bedi. L’attore, attualmente in quarantena dopo essere giunto in Italia dall’India, è stato ufficialmente presentato al pubblico. Gli altri concorrenti non sanno ancora del suo ingresso, tranne Giucas Casella.

La gaffe di Giucas Casella con Kabir Bedi

“C’è qualcuno per te. Lui non può parlare, tu lo riconosci?”, è stata questra la domanda che Alfonso Signorini ha fatto a Giucas Casella mostrandogli Kabir Bedi. Una domanda che ha causato il panico di Giucas che ha provato a riconoscerlo. “Oddio… Ma chi è? Domenico?”, ha chiesto a sua volta Casella. “Chi è Domenico, il tuo commercialista?”, ha chiesto Signorini.

“No, Domenico è un amico mio che vive a Las Palmas”, ha risposto l’illusionista. Signorini, poi, ha lanciato una provocazione a Casella: “Guardalo bene, siete stati anche abbastanza intimi”, ha aggiunto il conduttore. “Intimi? Non mi ricordo. Abbiamo avuto una storia di letto, non ho capito?“, ha risposto Giucas. “Ma scusa, tu hai detto che hai avuto una solo una storia di letto nella tua vita con un uomo“, ha concluso Signorini che ha poi svelato il mistero.

