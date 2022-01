Giucas Casella/ Kabir gli insegna la storia di Sandokan: prova superata?

Giucas Casella e Kabir Bedi: una coppia esplosiva

Giucas Casella è sicuramente uno dei protagonisti più Casa del Grande Fratello Vip: l’illusionista piace molto al pubblico e piace molto ai suoi compagni di viaggio. Senza di lui il programma di certo non sarebbe la stessa cosa. Con le sue battute, le sue trovate divertenti e la sua spontaneità fa sempre ridere e divertire tutti. Sembra aver legato molto anche con il nuovo arrivato, Kabir Bedi. Insieme formano una coppia esplosiva. Durante la puntata di lunedì scorso, l’illusionista ha detto in diretta al conduttore Alfonso Signorini se poteva andare a fare la pipì, cosa che ha suscitato le risate di tutti e ha lasciato basito il conduttore; mentre nella puntata dello scorso venerdì ha fatto un’altra gaffe dicendo che era costipato, più precisamente ha detto che erano tre giorni che non faceva “l’uovo”.

Giucas Casella a lezione da Kabir Bedi

Tradizione ormai di ogni puntata del Grande Fratello Vip è il momento in cui Alfonso Signorini chiama Giucas Casella in confessionale per poi prenderlo in giro, facendo finta che non funzioni l’audio, e Giucas si ritrova sempre a urlare come un pazzo “Alfonsoooo” per più di un minuto. Tra i litigi e i drammi degli altri concorrenti, il solare e divertente Giucas riesce sempre a far tornare il sorriso e a regalare al pubblico momenti di grande ilarità. Nelle ultime ore il Grande Fratello ha chiesto a Giucas Casella e Kabir Bedi di sostenere una prova importante: “Dopo il successo delle lezioni di siciliano di Giucas a Kabir, è arrivato il momento di vedere come se la cava Kabir nelle vesti di insegnante. Giucas, sarai in grado di apprendere tutta la storia di Sandokan spiegata dalla Tigre della Malesia in persona? Che le lezioni abbiano inizio!”. Kabir riuscirà a spiegarsi e sopratutto Giucas riuscirà a ricordare tutta la storia di Sandokan?

