Giucas Casella/ La Divina Commedia con Kabir: “Roberto Benigni vieni da noi”

Giucasa Casella: riceve l’immunità!

Dentro la casa del Grande Fratello Vip Giucas Casella ha avuto un percorso davvero incredibile, ricco di momenti non solo divertenti ma anche toccanti, come l’incontro con Valeria Perilli, che lo accompagna da oltre 40 anni. Nella puntata di lunedì 17 gennaio ha avuto modo di regalare nuovi sorrisi ancora una volta con la complicità del nuovo entrato Kabir Bedi. I due in poco tempo hanno infatti stretto un’amicizia molto sincera, per nulla limitata dal fattore linguistico. Dopo le gag delle scorse settimane anche nell’ultima diretta l’illusionista è riuscito a mettersi in evidenza. Nel corso della serata è stato chiamato in confessionale da Alfonso Signorini per essere in un certo senso interrogato sulla fiaba “Biancaneve e i sette nani”. Giucas ha dato un’interpretazione tutta sua della storia, adeguando vicende e personaggi della storia alle dinamiche e volti del programma. Il mago non è riuscito a ricostruire la storia in maniera seria, addirittura sostituendo i nomi dei celebri nani della fiaba con parole del tutto inventate e senza senso.

James Casella/ Il padre Giucas: "non ho amato Carol e non volevo un figlio da lei"

Tra l’altro è stato anche beccato da Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip a sbirciare su alcuni foglietti i nascosti, dando vita ad un siparietto tutto da ridere. Casella è stato anche scelto da Adriana Volpe come immune, guadagnandosi così di diritto la possibilità non solo di non essere nominato ma sopratutto di fare la sua nomination in modalità segreta. Il mago ha scelto di nominare Nathaly offrendo una motivazione tutta da ridere: ha spiegato di aver scelto la showgirl esclusivamente perché per lui non si è mai cimentata in un massaggio.

Giucas Casella/ Kabir gli insegna la storia di Sandokan: prova superata?

Giucas Casella: nuova sfida culturale con Kabir Bedi, prova in diretta al Grande Fratello Vip?

Per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip ci si aspetta un nuovo esilarante momento con Giucas Casella e Kabir Bedi. Il Grande Fratello ha deciso di sottoporre Giucas Casella e Kabir Bedi a una nuova sfida: “Dopo il grande successo della missione Biancaneve, il Grande Fratello ha alzato l’asticella. Questa volta, Giucas devo cimentarti con La Divina Commedia, il capolavoro di Dante Alighieri di cui l’anno scorso si è celebrato il settecentenario della morte. Dovrai spiegare a Kabir la trama e la bellezza di uno dei capisaldi della lingua italiana”, è il comunicato arrivato in casa. I due amici sono apparsi in difficoltà, anche se all’inizio il mago ha sottovalutato la difficile prova. Kabir e Giucas si sono appellati a Roberto Benigni, uno dei più grandi interpreti italiani che ha recitato a teatro La Divina Commedia: “Roberto Benigni vieni da noi”, ha supplicato Giucas guardando in camera. “Per salvare la nostra reputazione”, ha aggiunto Kabir Bedi.

LEGGI ANCHE:

Giucas non riconosce Alfonso Signorini/ "Ma non avevi i capelli?", "Così è grave.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA