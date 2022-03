Giucas Casella “La mia bandiera funziona di nuovo”/ “Grazie alle docce di Delia…”

La nuova diretta del Grande Fratello Vip come di consueto si conclude con il momento delle nomination. Una di queste colpisce dritto Giucas Casella e arriva da Jessica Selassiè che dà come motivazione dei problemi fisici lamentati dal paragnosta: “Ha parlato di un’ernia”, poi sottolinea la principessa. Giucas però nega subito: “Non è vero!”, e specifica che il problema era un altro “Mi lamentavo che la mia bandiera non funzionava più.” La rivelazione intima procede, tanto che Giucas entra nel dettaglio del suo problema: “Ho fatto di tutto e di più…” Dallo studio, Alfonso Signorini fa dell’ironia sul problema lamentato dal gieffino: “Amore mio, se la bandiera non funziona più puoi anche tornartene a casa.”

Colpito nell’orgoglio, Giucas Casella fa subito un passo indietro: “Ti voglio dire che adesso rifunziona”. Barù, d’altronde, ne chiarisce anche il motivo: “Sai perché è guarito? Guarda le docce di Delia!” dice in diretta a Signorini che rimane infine senza parole e preferisce a questo punto cambiare argomento.

