Giucas Casella, la proposta di matrimonio a Valeria Perilli a Domenica Live/ Dopo 40anni di convivenza…

La partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha permesso a Giucas Casella di entrare nel cuore dei telespettatori, che lo considerano uno dei concorrenti più amati per il suo atteggiamento spesso disincantato e i momenti in cui riesce a strappare una risata. In tanti poi si sono emozionati per gli incontri che ha avuto con la sua cagnolina, Nina, a cui è affezionatissimo. Già un paio d’anni fa, però, l’illusionista era stato protagonista di un momento in diretta Tv che aveva suscitato grande commozione. In occasione della sua presenza nello studio di “Domenica Live” l’uomo aveva fatto infatti la proposta di matrimonio alla compagna di una vita, Valeria Perilli.

I due sono legati ormai da più di quarant’anni e hanno saputo sostenersi a vicenda anche nei momenti difficili che la vita ha messo loro davanti, La donna, in modo particolare, ha sostenuto il compagno nell’educazione di suo figlio, James, nato da una passata relazione.

Giucas Casella e la proposta di matrimonio in Tv: un momento indimenticabile

In occasione della puntata di “Domenica Live” del 19 novembre 2019 Giucas Casella ha fatto il grande passo: ha chiesto all’amore della sua vita di sposarlo. E lo ha fatto in un modo davvero dolcissimo. Grazie al sostegno di Barbara D’Urso e della redazione del programma è stata allestita una coreografia che ricordava la città di Parigi, certamente la più romantica. Una scelta non casuale, visto che la coppia vorrebbe visitare presto la capitale francese.

“Devo dirti una cosa importante – ha detto l’illusionista -. So che non sono un grande oratore, così ho scritto. Ci provo. Valeria, sai che sogno da una vita di portarti a Parigi e sono qui a dirti che ci andremo prestissimo, se tu vorrai. Insieme abbiamo percorso un viaggio lungo 40 anni, che ci ha regalato momenti felici e momenti bui. Tu mi sei stata sempre vicina e presente. Grazie per l’amore che hai saputo riversare su di me e James, per avermi aiutato a crescerlo e farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che supera le barriere del tempo, per questo ho deciso di fare un passo importante davanti a tutti: ‘Mi vuoi sposare?’.

L’ex Signorina Buonasera (Valeria era una delle annunciatrici Rai), visibilmente emozionata, ha faticato a rispondere. La conduttrice l’ha così sollecitata e ha quel punto la risposta è stata ovviamente affermativa.



