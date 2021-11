Giucas Casella, lezioni di lapdance da Francesca Cipriani/ Sarah Altobello gelosa “Lui è mio!”

Giucas Casella è sempre più legato a Francesca Cipriani. Con lei si diverte a prendere lezioni di canto ma anche di lapdance (clicca qui per il video). Il loro legame sta suscitando anche particolare ilarità nel pubblico. L’amica dell’illusionista Sarah Altobello ha manifestato però la sua gelosia dichiarando che Giucas rimane suo: “Giucas e Francesca Cipriani hanno una forte empatia l’uno per l’altra. Certo, mi fa un po’ ingelosire, lo confesso, vederlo dedicare attenzioni a lei. Giucas è mio”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip tiene particolarmente alla sua amicizia con Giucas Casella e ammette le sue paure: “Non vorrei che nella casa trovasse un’altra amica speciale”. In realtà, Giucas Casella ha trovato un’amica vera in Francesca Cipriani. Lei lo coccola, lo vizia ma lo critica anche quando c’è bisogno. Sarah Altobello ha confessato che Giucas le manca molto e a tal proposito ha rivelato: “Confesso che ogni tanto quando mi assale la nostalgia riascolto l’ultimo messaggio vocale che mi ha mandato prima che la produzione del GF Vip gli requisisse il telefono”. Chissà che Sarah Altobelli non entri nella casa del Grande Fratello Vip per dirgliene quattro a Giucas Casella.

Iva Zanicchi tornerà nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Giucas Casella. Iva,il suo sogno proibito, ha qualcosa da dirgli. Nella scorsa puntata, Iva Zanicchi aveva ammesso la sua forte simpata nei confronti dell’illusionista facendogli una proposta particolare: “Sono una fan scatenata di Giucas Casella, sono qui per proporgli un accoppiamento straordinario tra il suo cane Nina e il mio cane”. Dopo l’introduzione di Alfonso Signorini, Giucas Casella ha potuto incontrare Iva Zanicchi, ma prima di poter salutare dal vetro l’amica ha ricevuto una telefonata molto particolare da una certa Zaria di Reggio Emilia che ha proposto un accoppiamento tra il suo jack russel e il cane di Giucas. Dopo lo scherzo, Iva Zanicchi ha potuto incontrare il suo mito.

Giucas Casella ha manifestato un apprezzamento nei confronti di Manuel Bortuzzo: “È un ragazzo speciale. Nella sua testa ha sempre in mente il fatto che vive e che c’è. È già un grande valore, l’importante è vivere. Da un momento all’altro ti manca tutto, ti manca la tua indipendenza. Mi meraviglio di come non abbia dei momenti di cedimento, deve essere un esempio”. Giucas è un personaggio leale che sta regalando dei siparietti comici regalando tante risate al pubblico. Speriamo possa arrivare in finale.

