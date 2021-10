Giucas Casella “Miei poteri? Caddi in un pozzo e urlai”/ “Mamma sordomuta mi salvò…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Giucas Casella, uno dei concorrenti più amati dagli spettatori del reality, si è spesso dilettato nel racconto di suoi fatti privati. Nelle passate ore, ha deciso di raccontare ai suoi inquilini come ha scoperto di essere dotato di particolari poteri. Sebbene sia entrato nel cuore dei tanti spettatori per la sua simpatia e per i buffi vuoti di memoria, Giucas è da anni un noto mentalista e paragnosta. Sin da piccolo però, ha spiegato di aver vissuto un evento traumatico dal quale avrebbe compreso di avere dei poteri.

Giucas Casella/ Il flirt con Katia Ricciarelli incuriosisce il web. E non solo...

La conversazione tra Giucas Casella ed i suoi inquilini è stata riportata da Biccy.it. Inizialmente il concorrente ha premesso un aspetto importante legato alla madre: “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto”, ha spiegato. Quindi ha introdotto i suoi amici di avventura nell’evento che avrebbe scaturito in lui la consapevolezza di avere qualcosa di speciale rispetto agli altri: “Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo. Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva”, ha raccontato. Sebbene il pozzo nel quale era caduto non era particolarmente profondo, c’era comunque il rischio che lui annegasse per via della grande quantità di acqua.

FRANCESCA CIPRIANI SBALLOTTA SENO E STRAPPA CAPELLI GIUCAS CASELLA/ In studio Gf Vip…

Giucas Casella e il suo punto di vista sulle energie

Giucas Casella, trovandosi in quella situazione pericolosa per la sua incolumità, ha spiegato di aver iniziato ad urlare, “poi è accaduto qualcosa”, ha svelato. “Con la forza del pensiero lei (la madre, ndr) è stata guidata in mio soccorso”. Secondo il concorrente del GF Vip, si tratta di un fenomeno molto ricorrente: “Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei avvertirà”, ha aggiunto, prima di iniziare a parlare della presenza delle tante energie e forze speciali.

Se Giucas ha espresso tutta la sua credibilità rispetto alle energie, differente è il suo punto di vista su altri aspetti come “strane magie e carte”, rispetto alle quali ha invitato a non fidarsi. “Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro”, ha aggiunto. Casella si è detto estremamente contrario rispetto a sedute spiritiche e cartomanzie: “Chiariamo, che gli spiriti e gli esorcismi esistono. Così come chi pensa negativamente e ti arriva, l’invidia e le cose. Però non mi piacciono e sto lontano”, ha spiegato. Parlando di energie ha quindi precisato che ne esistono di belle e meno belle, ed anche nella Casa ci sarebbero angoli che le avrebbero migliori ed altri meno. Quindi ha concluso: “Ricordate che la vera magia è la medicina e la scienza”.

James Casella scrive una lettera al padre Giucas/ "Sono fiero di te, sei speciale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA