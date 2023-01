Giucas Casella/ “Mio figlio James il mio amore, ipnotizzai un ministro tedesco…”

Giucas Casella si è raccontato negli studi de I Fatti Vostri, parlando con Salvo Sottile. “Da bimbo sono cascato da un albero e sono caduto in un pozzo – ha raccontato l’ex GfVip svelando come ha scoperto i suoi poteri ipnotici – e poi mia madre mi ha preso e mi ha tirato fuori e da lì ho capito di avere delle doti visto che mia mamma era sordomuta”. Quindi lo sbarco nel mondo dello spettacolo: “Ero in collegio a Palermo, ho ipnotizzato il mio prof di matematica telepaticamente e poi i miei compagni mi hanno fatto fare il teatrino e ho fatto di tutto e di più”.

Federica Rizzo, Pietro, Emma e Matteo: moglie e i figli Paolo Genovese/ "Famiglia..."

Pippo Baudo è stato lo scopritore di Giucas Casella sulla Rai e da lì è stata un’ascesa continua: “Durante le mie ipnosi non è successo mai nulla a parte in Germania quando ho ipnotizzato il pubblico a casa ed è rimasto un ministro con le mani legate, l’hanno portato in ospedale, si sono spaventati e io poi tramite telefono e traduttore sono riuscito a fargli staccare le mani e la notizia è andato in prima pagina sulla Bild, il più importante giornale tedesco”.

Rosa Maria, moglie Vincenzo Mollica/ La figlia Caterina: "Il regalo più bello"

GIUCAS CASELLA: “FACCIO ANCHE L’IPNOSI NEGLI OSPEDALI”

Giucas Casella usa spesso le capacità di ipnosi anche in ospedale: “Sono sempre accompagnato da professori e medici e quando posso faccio l’ipnositerapia quando ad esempio non si riesce a fare l’anestesia”. Sulle sue famose camminate sui carboni ardenti: “Solo una volta mi sono scottato ma non ne parliamo”.

Sul figlio James, chirurgo: “E’ orgoglioso di me e io sono orgoglioso di lui, è la mia vita, è il mio amore. E adesso sono diventato anche nonno di Giacomo e adesso ne arriverà un altro, una sorellina”. Prima di congedarsi Giucas Casella ha dato vita al suo numero più famoso, quello delle mani legate, coinvolgendo tutti i presenti, Salvo Sottile compreso.

Vincenzo Mollica, malattia: Parkinson, diabete e glaucoma/ "Amici non graditi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA