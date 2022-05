Giucas Casella non riconosce Manila Nazzaro/ “Ancora rinc*glionito, Casanova? Stima”

Giucas Casella interviene su Rtl 102.5 News

Nel corso della puntata di oggi 5 maggio di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News, il conduttore Francesco Fredella ha provato con non poche difficoltà a mettersi in contatto con Giucas Casella, celebre paragnosta, volto tv e concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip. “Ho tentato di chiamare Giucas Casella ma non mi risponde, probabilmente è la siesta pomeridiana”, ha esordito Fredella prima del commento della sua spalla odierna, Manila Nazzaro: “io l’ho sempre visto dormire nella casa del Grande Fratello quindi a qualsiasi ora può essere che stia dormendo”, ha scherzato l’ex Vippona.

Pochi minuti dopo però, Giucas Casella è riuscito ad intervenire telefonicamente con il suo consueto entusiasmo ma ha faticato a riconoscere la voce dell’ex Miss Italia: “Dimmi la prima lettera!”, ha replicato il paragnosta ed illusionista facendo sorridere tutti. “Sei mesi e non sono bastati a riempire la testa con la mia voce a Giucas Casella”, ha commentato Manila, prima di essere riconosciuta dall’ex inquilino.

L’aneddoto di Casanova su Giucas Casella

Dopo essersi idealmente ricongiunti, Giucas Casella spiegato a Manila Nazzaro come stesse: “Ancora rinc*glionito”. “Ma quello pure prima”, ha scherzato l’amica. Giucas è intervenuto durante l’ospitata di Antonio Casanova svelando di adorarlo: “Lo stimo, veramente!”, ha ribadito Casella.

Anche il mago Casanova, volto noto del piccolo schermo grazie a Striscia la Notizia, ha ringraziato per i complimenti svelando un vecchio aneddoto: “Tanto tempo fa, circa 20 anni fa, quando si sosteneva che io sbagliassi i trucchi appositamente, cosa non vera, Giucas fu uno dei primi e pochissimi a sostenere che non fosse possibile e che anzi bisognasse guardare con attenzione quello che facevo”. Casella ha poi accettato l’invito a tornare la prossima settimana in radiovisione, anche con la sua cagnolina Nina.

