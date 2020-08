Giucas Casella nonno: “sono felice”/ Nato Giacomo, primogenito del figlio James

Giucas Casella è diventato nonno per la prima volta. Martedì 11 agosto è infatti nato Giacomo, il primogenito del suo unico figlio James, rendendo Giucas il nonno più felice del mondo. Ad annunciare il lieto evento è stato lo stesso Casella con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram nella tarda giornata di ieri. “Benvenuto Giacomo Casella. Sono il nonno più felice del mondo”, ha scritto Giucas aggiungendo poi la data di nascita del bimbo. Una gioia immensa per Casella che, dopo aver vissuto intensamente la paternità, è pronto a riversare sul nipotino tutto il suo amore e a vederlo crescere per potergli insegnare tutto ciò che sa. “Auguri Giuseppe e James!!! Benvenuto Giacomo!!!”, “Auguri ai genitori e al nonno”, “Congratulazioni, che bello”, “Auguri a tutti voi”, hanno scritto i followers di Giucas Casella.



GIUCAS CASELLA NONNO, NUOVA VITA CON IL NIPOTINO GIACOMO

Non contiene la gioia Giucas Casella per la nascita del nipotino Giacomo che, arriva nella sua vita, dopo un momento abbastanza difficile. Il lockdown non è stato facile per Casella costretto a stare anche lontano dal figlio James che, essendo un medico, si è tenuto a distanza dal padre. Tuttavia, quella sofferenza era stata ripagata dalla notizia che sarebbe diventato nonno come ha poi raccontato lui stesso ai microfoni di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso lo scorso 6 maggio. “È verissimo, divento nonno! Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima. Sono felicissimo. Nascerà a fine luglio, primi di agosto”, aveva raccontato davanti alle telecamere del programma di canale 5. Oggi che Giacomo è finalmente venuto al mondo, nonno Giucas è pronto a vivere l’avventura più bella della sua vita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA