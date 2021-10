Giucas Casella, novità sulla piscina?/ Lapsus e scommesse: “Mica sono un mago”

Giucas Casella e la pipì nel vaso:”Non ce la facevo più!”

Giucas Casella è uscito dal giro delle nomination: è quindi iniziata una fase relativamente tranquilla per il paragnosta che continua a far sorridere fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. L’altro giorno Giucas è stato sorpreso da Alex Belli mentre faceva la pipì dentro un vaso della casa. Trovando il bagno occupato, il buon Casella ha pensato bene di “innaffiare” una delle piante della casa, facendo ridere di gusto gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip: “Non ce la facevo più!”, ha spiegato. Alex Belli, divertito, ha raccontato l’accaduto ad Aldo Montano: “Ad un certo punto la scena che ho visto è stata bellissima. C’era Giucas da dietro e gli ho detto: ma che fai? Fai pipì davanti al vetro?”. L’ex campione di scherma, rivolgendo a Giucas, ha concluso: “Hai fatto bene”. L’illusionista continua a far ridere anche per i suoi lapsus e la sua incapacità di ricordare i nomi degli altri concorrenti, sopratutto della tre principesse.

Giucas Casella: diverte fuori e dentro la casa

L’altra mattina Giucas Casella, insieme a Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Alex Belli, ha commentato la serata di Miriana Trevisan e Nicola Pisu nella Love Boat. L’illusionista e Davide avevano scommesso sulla possibilità che tra i due succedesse qualcosa, ma il Grande Fratello li ha fatti rientrare in casa privandoli della possibilità di concludere la serata nel modo più romantico possibile avendo a disposizione una stanza tutta per loro.

Silvestri ha dichiarato di aver così vinto la scommessa, ma Giucas gli ha risposto con la sua consueta simpatia: “E cosa ho scommesso? Ma poi che ne so io, mica sono un mago”, facendo ridere i presenti. Casella è senza dubbio uno di concorrenti più amati sul web: “Comunque Giucas merita di andare in finale (con cappotto incluso”, ha scritto un utente su Twitter.

Intanto cresce l’attesa per i nuovi sviluppi sullo scherzo in atto dalla redazione sulla piscina e il cappotto alle sue due case di villeggiatura che stanno tenendo con il fiato in sospeso Giucas Casella.

