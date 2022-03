Giucas Casella, ormoni impazziti/ Delia gli massaggia la schiena e lui perde la testa

Giucas Casella non ha mai nascosto di avere un debole particolare per Delia Duran. Da quando la modella venezuelana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021 Giucas ha apprezzato la sua indiscutibile bellezza ammirandola sia quando balla che quando è sotto la doccia. Come ha spiegato Alfonso Signorini nel daytime del 3 marzo, in particolare, le docce di Delia hanno scatenato una vera e propria tempesta ormonale in Giucas che, anche in diretta, durante i collegamenti con Alfonso Signorini, ha sempre ammesso di considerarla la più bella e sensuale della casa.

Delia, da parte sua, ha ringraziato Giucas per i complimenti e, oltre a regalare momenti di spensieratezza all’illusionista con le sue docce, la scorsa sera, ha deciso di coccolarlo con un massaggio speciale.

Giucas Casella e il massaggio speciale di Delia Duran

Sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, Giucas Casella è sempre stato coccolato dalle donne della casa. In particolare, da Lulù Selassiè e da Miriana Trevisan che, in sei mesi, si sono occupate del truppo, dei capelli e della sua pelle. Le attenzioni di Delia Duran, però, risvegliano in Giucas qualcosa che Lulù e Miriana non hanno mai risvegliato.

La scorsa sera, mentre era nella camera da letto arancione, Giucas si è affidato alle mani di Delia che lo ha coccolato con un massaggio alla schiena. Casella, poi, quando si è girato per ricevere il massaggio anche sull’addome, non ha nascosto di essere in lotta con una tempesta ormonale coprendosi con un asciugamano. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, Signorini regalerà un blocco a Giucas e a Delia?

