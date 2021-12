Giucas Casella piange per casa “occupata” Cefalù/ Signorini ci va giù pesante e lui..

Momento di tensione dentro la casa del Grande Fratello VIP. Giucas Casella viene a scoprire che la sua casa di Cefalù è stata occupata e non sospetta minimamente che si tratti del solito scherzo organizzato dagli autori. Alfonso Signorini ci va giù pesante e non arretra nemmeno quando il simpatico illusionista si mostra provato. I suoi compagni di avventura gli si avvicinano per rincuorarlo e per fargli capire che, probabilmente, è uno scherzo. Ma Giucas Casella, ovviamente, non ci sente: è troppo preoccupato per la sua amata casa di Cefalù.

Giucas Casella/ Saluti speciali al figlio James ed al fratello: arriva la nostalgia?

Giucas Casella, lo scherzo in diretta lo mette a dura prova

Quando la situazione rischia di degenerare, Alfonso decide di vuotare il sacco e dire la verità a Giucas Casella. Nessuno ha occupato la sua casa e le immagini che ha appena visto sono state costruite ad hoc. A quel punto l’illusionista si riprende, esplode di gioia e prova persino a baciare Katia Ricciarelli, che però si ritrae. Pericolo scampato, dunque. Giucas Casella può tirare un sospiro di sollievo.

