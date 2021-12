Giucas Casella/ Piange per il figlio James: compleanno separati (GF Vip)

Giucas Casella: Adriana Volpe gli regala l’immunità

Giucas Casella ha deciso di continuare la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. Questa settimana Adriana Volpe gli ha dato l’immunità, mentre lui ha nominato Biagio D’Anelli. Ad ogni diretta Alfonso Signorini si diverte a prendere per in giro il mago e lo ha fatto anche nella puntata andata in onda lunedì 17 dicembre. Nella Mistery Room Giucas ha incontrato una donna “freezata” che ha detto di dovergli parlare, si tratta di Federica Calemme, la nuova concorrente del GF pronta ad attraversare la porta rossa. Giucas Casella non sa chi è e si dispera per la figuraccia, le fa molti complimenti per la sua bellezza, le dice che ha “Un bel sederino”, ma non la conosce, non ricorda dove possano essersi incontrati.

In realtà non si sono mai visti, ma a quanto pare Giucas è intenzionato ad approfondire la conoscenza. Dopo la diretta il mago ha cenato con i suoi compagni e poi è andato in giardino per fumare una sigaretta. Invece di rientrare ha preferito trattenersi in veranda con alcuni coinquilini tra cui le new entry Federica, Alessandro e Eva: “Alfonso è sordo, lo sapevate?” ha chiesto ai suoi compagni che hanno cominciato a ridere. Non è una novità perché lo stesso Signorini sulle pagine di “Chi” dello scorso anno aveva rivelato di avere questo problema.

Giucas Casella: sente la mancanza del figlio James

A Giucas Casella dovrebbero dargli un premio per il numero di gaffe. Nella diretta di lunedì si è lasciato andare a un’indicazione che ha lasciato basito il presentatore, ha svelato l’esistenza di un orologio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. È noto che per consentire ai coinquilini di vivere l’esperienza senza avere nessun parametro di riferimento con l’esterno orologi all’interno del loft non dovrebbero esserci, ma non è la prima volta che dai gieffini viene data l’ora esatta, ciò è possibile perché scrutano l’orologio del forno che hanno nella cucina della Casa. Giucas ha svelato che era passata la mezzanotte perché James compiva gli anni e ci teneva a fargli gli auguri. Sabato Giucas si è svegliato un po’ malinconico: era il compleanno del figlio James e lui non poteva festeggiarlo. Il mago è scoppiato in lacrime e Manila comprendendo il suo stato d’animo lo ha consolato con un caloroso abbraccio: “Lo so cosa vuol dire stare lontano dai propri bambini”, ha detto l’ex Miss Italia.

