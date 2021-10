Giucas Casella, pipì nel vaso al Grande Fratello Vip/ Video: “Non ce la facevo più”

Giucas Casella è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 2021 sia dal pubblico che dagli altri concorrenti. Divertente, sempre simpatico e disponibile, Giucas Casella intrattiene spesso i coinquilini con i suoi racconti. Solitamente tra i primi a svegliarsi insieme a Katia Ricciarelli e Alex Belli, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad un divertente racconto. Pur essendo in tanti, i concorrenti hanno un unico bagno. Capita spesso che sia occupato e, così, Giucas Casella ha trovato un modo alternativo per i propri bisogni fisiologici.

Mentre era in giardino con Alex Belli e Aldo Montano, Giucas Casella ha così svelato il luogo in cui ha fatto pipì avendo trovato il bagno occupato. L’attore, poi, svela di averlo colto in flagrante.

Giucas Casella fa pipì in un vaso e racconta tutto

Giucas Casella ha raccontato di aver trovato il bagno occupato e, non riuscendo a trattenersi, ha fatto pipì in un vaso presente nella zona bagno. “Ad un certo punto la scena che ho visto è stata bellissima” – racconta Alex Belli ad Aldo Montano. “C’era Giucas da dietro e gli ho detto che fai? Fai pipù davanti al vetro?“, ha aggiunto Belli ridendo.

Giucas ha spiegato di aver fatto piì nel vaso perchè non riusciva più a trattenersi e Aldo Montano ha concluso: “Hai fatto bene”. Un momento goliardico quello che hanno raccontato Giucas, Alex e Montano che ha divertito il pubblico del Grande Fratello Vip 2021.

